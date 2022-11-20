北京日增近1000例、2死 全市「靜下來」夢回上半年

朝陽區營業中的商店貼出禁止內用，僅提供外帶的公告。（記者陳政錄／攝影）

中國連續多日新增本土感染破兩萬。其中，北京 市在昨通報5月以來首位死亡病例後，21日晨再次通報，11月20日0至24時，全市新增962例本土新冠肺炎者，並有兩例死亡，分別是高齡91歲的女性，和88歲的男性，北京已有多區發布致群眾信，喊話「靜下來」，倡導居家辦公、暫停內用等，如同夢回今年5、6月，全市再次按下暫停鍵。

據北京市衛健委通報，11月20日0時至24時，北京新增154例本土確診病例、808例本土無症狀感染者，其中有高達266例是社會面篩查人員。

同時，北京再增死亡兩例，一例為91歲女性，通報稱，她於19日由朝陽區轉至地壇醫院，高齡，合併腦梗病史多年，遺留老年癡呆數年，生活不能自理，入院時脈搏、呼吸、血壓、血氧測不出，神智昏迷，插管、心肺復甦後無法恢復自主循環，於20日宣布臨床死亡。

另一位88歲男性，通報稱，他19日由大興區轉至地壇醫院，高齡，高血壓 病史20年，腦梗死病史6年，長期臥床，生活不能自理等，20日突發心律失常，因基礎病病情持續惡化，心源性猝死，經搶救無效死亡。

面對新冠疫情 嚴峻，在朝陽區宣布，要求市民倡導非必要不離開，跨區流動須持48小時內核酸檢測陰性證明，呼籲市民「宅家過週末」後，朝陽、東城、西城、通州、昌平、延慶、密雲等多區繼續發布致群眾、市民的一封信，呼籲大家靜下來，倡導網路、電話等靈活辦公，兩點一線，減少非必要出行，非必要不跨區活動等，多區教委也發文提示家長不要參加線下培訓，多個中小學改線上上課，超過15家商場發布停止內用的通知。

值得注意的是，為了避免觸犯中央「優化防控工作的20條通知」，北京還有多個辦公大樓的管理單位，私下通知要求公司「盡量居家辦公、降低到崗率」，進出須24小時核酸陰性證明等，例如某接到通知，要求21到25日朝陽區辦公大樓企業員工居家辦公，除必要保障人員外，其他一律不進入，並有一些地方、商場要求健身房、酒吧、理髮、菸酒、洗衣等單位暫時關門等。

以平時人潮眾多的北京三里屯為例，如今北區、南區、西區商圈僅剩生活超市，和少部分提供外帶的餐飲店有開門，服飾、奢侈品店幾乎全部暫停營業，連為了迎接世界盃，剛改裝完成的三里屯愛迪達全球旗艦店，也在昨日世界盃開幕時大門深鎖，形成強烈對比。