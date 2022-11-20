彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀

泰國總理帕拉育夫婦為彭麗媛慶祝60歲生日，彭麗媛切下蛋糕，習近平（右）微笑拍手祝賀。（通視截圖）

中國國家主席習近平 與夫人彭麗媛已結束泰國 訪問返回北京 ，19日習近平與泰國總理帕拉育會談後，帕拉育夫婦為習近平和彭麗媛舉行宴會，並提前祝賀彭麗媛60大壽，送上蛋糕，習近平一旁拍手祝賀。

資料顯示，彭麗媛出生於1962年11月20日。根據泰國官方發布的影片顯示，現場有泰國的民族舞蹈表演，還有用中文演唱歌曲「好一朵茉莉花」。宴會尾聲，響起「祝你生日快樂」的音樂，女工作人員送上生日蛋糕，現場響起掌聲，習近平和彭麗媛微笑站起來。彭麗媛吹蠟燭，切蛋糕，向帕拉育夫婦合什致謝，習近平一旁不斷拍手祝賀。

香港頭條日報報導，19日當天上午，彭麗媛還在泰國總理夫人娜拉蓬陪同下參觀甘拉雅尼音樂學院。觀賞中泰學生們演繹了「中華頌歌」、「茉莉飄香」、「遠沙行」、「漂水燈」等兩國經典曲目。

彭麗媛為學生們的精彩表演鼓掌。她說音樂無國界，儘管中泰語言不同，但通過音樂能夠溝通心靈。在今天的表演中，她感受到了「中泰一家親」的深厚情誼。

習近平前天與帕拉育舉行會談時，呼籲加快中老（寮）泰三方鐵路合作，加大打擊毒品走私、網絡賭博、電訊詐騙等跨境犯罪。雙方會後發表聯合聲明，強調「中泰一家親」重要性。

習近平19日結束六天外訪行程，從曼谷飛返北京。這次是他2013年擔任中國國家主席以來首訪泰國，此行亦會見了泰皇，並邀請皇室訪華。