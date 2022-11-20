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香港特首李家超自APEC返港確診 曾與習近平挽臂而行

香港特首李家超自APEC返港確診 曾與習近平挽臂而行

香港特派員李春／即時報導
亞太經濟合作組織（APEC）第29次領導人非正式會議19日在泰國曼谷閉幕，香港特區行政長官李家超在泰國見傳媒。（中通社）
亞太經濟合作組織（APEC）第29次領導人非正式會議19日在泰國曼谷閉幕，香港特區行政長官李家超在泰國見傳媒。（中通社）

香港特首李家超自泰國返港，在香港機場檢測證實確診。此前李家超代表香港，出席在曼谷舉行的APEC會議。

香港特首辦發言人說，特首李家超昨晚（20日）由泰國曼谷返港後，在香港國際機場進行的2019冠狀病毒病核酸檢測，結果為陽性，現正按香港衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

李家超在泰國未與習近平正式會見，但有場中交談及挽手離場。李家超說，在泰國期間曾與習近平交談並匯報了香港最新情況，充分感受到習近平對香港的關心。有香港媒體說，習近平離場時曾挽住李家超手臂。　

香港特首辦還說，李家超在訪問曼谷四天期間，進行的快速抗原測試結果均呈陰性。而在香港隔離期間，李家超會在家工作，按需要以視像出席會議。

陪同李家超出訪泰國並於20日晚返港的特首辦職員，在香港國際機場進行的2019冠狀病毒病核酸檢測結果均為陰性。香港衞生署衞生防護中心說，正評估他們是否列作密切接觸者，在完成評估前，他們暫會在家工作。

李家超是第二名出訪中確診染新冠肺炎的港府主要官員。此前，港府財政司長陳茂波出訪沙烏地阿拉伯時在當地確診。11月1日陳茂波返港時在機場會見傳媒，說是在外訪行程末段，即10月26日確診，至返港前夜快速測試轉為陰性。

香港 習近平 泰國

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