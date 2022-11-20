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青島市委宣傳部長被「雙開」 多次高價賣房權錢交易

記者賴錦宏／即時報導
中共青島市委宣傳部長張軍多次高價賣房、權錢交易被「雙開」。（百度新聞網）
中共青島市委宣傳部長張軍多次高價賣房、權錢交易被「雙開」。（百度新聞網）

中共青島市委常委、宣傳部原部長張軍，因多次高價賣房搞權錢交易等嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、公職（雙開）。

據中共中央紀委國家監委網站11月20日通報，經山東省委批准，山東省紀委監委日前對張軍嚴重違紀違法問題，進行立案審查調查。

通報稱，經查，張軍喪失理想信念，背棄初心使命，處心積慮對抗組織審查；無視中共中央八項規定精神，違規收受禮金，接受管理服務對象安排的宴請；對黨不忠誠、不老實，違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織對其談話時不如實說明問題。

通報還指，張軍貪慾膨脹、自欺欺人，利用職務便利為他人在工程承攬、項目推進等方面謀利，以「市場交易」為幌子，多次通過高價出售房產等方式搞權錢交易，非法收受巨額財物。

通報稱，張軍嚴重違反中共政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

通報稱，依據中共「紀律處分條例」、中國「監察法」「公職人員政務處分法」等有關規定，經山東省紀委常委會會議研究並報山東省委批准，決定給予張軍開除黨籍處分；由山東省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

據公開資料，張軍今年6月27日通報被查，他在被查的2個月前履新青島市委常委、宣傳部部長。1969年出生的張軍是山東濟南人，長期在青島任職，曾任四方區副區長，嶗山區副區長，青島高科園管委主任、青島市政府副秘書長等職務。

張軍於2015年9月任即墨任市委副書記，2016年1月當選即墨市長，一年後任即墨市委書記。2017年9月撤銷縣級即墨市，設立青島市即墨區後，張軍繼續擔任即墨區委書記。

張軍於2020年11月任青島市副市長，今年4月，他當選為市委常委，隨後明確為市委宣傳部部長、市委教育工委書記。

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