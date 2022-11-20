北京豐台區：倡導非必要不出住宅小區、網格

北京豐台區20日晚上發文，倡導非必要不出住宅小區、網格。（北京日報）

據新京報報導，據北京 豐台區官方微信 發文，中國疾控中心流行病首席專家吳尊友指出，隨著新冠病毒的不斷變異，傳播呈現出速度快、隱匿性強、代間距短等特點，幾乎所有人群都是Omicron變異株的易感人群。再加之受冬春季氣候因素影響，疫情 傳播範圍和規模有可能進一步擴大，防控形勢依然嚴峻。倡導大家非必要不出小區、網格。

文章稱，在人類漫長的歷史長河中，面對一次次的病毒衝擊，人類最終都是站在了勝利的一邊。隨著醫療科學的發展和人們認知水平的提升，現在應對病毒的方法越來越多、阻止病毒的手段也越來越豐富，但是其中最關鍵的因素還是人。

網上有這樣一段科普影片：一排火柴並排放置，點燃其中一根，根根都會被點燃；但只要挪走其中的一兩根，火勢蔓延就能得到有效阻隔，這生動展示出阻斷病毒的有效傳播路徑是多麼重要。每個人都是疫情防控中的關鍵一環，人人都不可能置身事外，不能當「旁觀者」，更不能當「傳播者」，莫讓自己幫了病毒的「忙」。只有管住自己、管好自己，居家靜下來，才能讓病毒沒有可乘之機，才能真正地成為家庭安全的守護者、社會安全的維護者。

「疫情防控千萬條，回到家裡第一條」。倡導大家非必要不出門，不讓病毒有進入家庭的任何機會；倡導大家非必要不出小區、網格，每一次外出都可能增加病毒傳播和感染的風險；倡導大家採取電話、網路等靈活形式居家辦公，忍一時的不便、得長久的安全；倡導大家非必要不在社會面長時間停留，少一次聚集就少一分風險，多一點戒備就多一分安全。

戰勝病毒，需要每個人多付出一份努力、多盡一份責任，更加自覺地理解、支持、執行疫情防控措施，共同築起保護自己、惠及他人的安全防線。同時，也可以利用這個機會，多陪父母聊一聊家常、多陪另一半做一做家務、多陪孩子上一上網課，用一種「行至水窮處、坐看雲起時」的坦然心態，平心靜氣地面對疫情。