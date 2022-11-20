我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭發動遠距離砲擊行動 傳俄軍60人喪命

馬來西亞大選安華、慕尤丁都稱勝利 總理難產

北京疫情增1死 5月來首例 清零或共存再成熱搜話題

中央社台北20日電
北京市19日召開第418場新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會。北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰通報情況。(香港中通社)
北京市19日召開第418場新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會。北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰通報情況。(香港中通社)

北京市19日新增一名87歲COVID-19確診者死亡，媒體報導是5月底以來中國首例死亡病例，此話題也成為今天中國網路熱搜，特別是近期公布優化防疫20條，支持清零或與病毒共存者對立，撕裂中國社會。

北京市衛健委今天公布，11月19日0至24時，新增69例本土確診病例和552例無症狀感染者，另確診者中出現一例死亡病例，為87歲男性，11月11日出現乾咳，13日確診為輕型，19日嚴重肺部細菌感染，發生膿毒症休克，「因基礎病惡化」，搶救無效死亡。

光明網報導，近5日來，北京社會面篩查發現感染者呈波動上升趨勢，自11月15日40例，19日首次突破百例，達到122例。

香港01報導，19日全中國本土新增2萬4215例，且自今年5月26日以來，首次再新增1例本土死亡病例，就是位於北京。

今天「北京新增一例死亡病例」成為中國網路熱搜話題，有網友留言指「這年紀別說感冒，就是摔一跤都很危險」，批評媒體報導這個死亡案例渲染社會恐慌，但有網友說，「許多專家不是說沒有危重患者了嗎？」，反駁人心冷漠，「家裡沒老人嗎？」另外許多人關注此案例是「基礎病惡化」，認為當局有淡化疫情之意。

不過，最多網友熱烈討論的是北京已出現一例且確診6日內死亡，到底是要與病毒共存還是持續清零？

有人認為這個案例「躺平派是不是沒看到」，強調根本不能放鬆，但共存派認為社會不可能永遠封控，這樣下去社會還能撐多久？高低風險區不應一刀切封控，清零與共存兩派看法嚴重撕裂。

此外，中國公布優化防疫20條措施，針對民眾看法分歧甚至恐慌，官媒新華社連日推出優熱點問答系列報導，試圖統一口徑安撫民心。最新問答是關於從疫情發生地返回是否要隔離？遇到滯留怎麼辦？

新華社引用國務院聯防聯控機制有關專家權威回應，指根據試點評估結果，高風險區外溢人員的風險較低，因此20條對管控措施相應調整，將高風險區外溢人員「7天集中隔離」調整為「7天居家隔離」，期間賦碼管理，不得外出。

假如A地劃定為高風險區，對於高風險區內人員實施封控管理，對於A地劃為高風險區之前流入到B地的風險人員，在B地追蹤到以後要進行「7天居家隔離」管控。根據第九版防控方案，管控周期從離開A地的時間算起。如果B地在排查時已經超過管控周期，原則上無需再隔離管控。

至於如何防止對返回人員加碼管控？如何統籌滯留人員疏解和有效防止疫情擴散？新華社回應目的地不得拒絕接收滯留返回人員，並按照要求落實好返回人員的防控措施，既要避免疫情擴散，也不得加碼管控。

另針對當前沒有疫情但溢入風險較高的地區，從疫情所在縣區返回人員要主動向當地報備，社區要主動展開登記，嚴格落實3天2次核酸檢測措施（間隔24小時以上）。

北京 疫情 防疫

上一則

反送中被毆記者付國豪過世瞞1年 家屬稱原因跟台獨有關

延伸閱讀

中國放寬防疫措施 但暫緩新批涉港澳台營業演出

中國放寬防疫措施 但暫緩新批涉港澳台營業演出
不選邊站 新加坡無障礙遊走美中台

不選邊站 新加坡無障礙遊走美中台
老年活動中心開業 防疫不可鬆

老年活動中心開業 防疫不可鬆
習近平：考慮2023年舉辦「一帶一路」論壇

習近平：考慮2023年舉辦「一帶一路」論壇

熱門新聞

（影片截圖）

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

2022-11-13 02:55
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

2022-11-13 06:00
重慶3名醉酒女子深夜擾民惹眾怒，遭到居民圍毆，引起廣泛關注。（取材自瀟湘晨報）

3女深夜發酒瘋遭居民圍毆 影片揭真相 網讚：打得好

2022-11-14 08:00
習近平（左）三連任中共總書記後的峰會外交從14日語美國總統拜登（右）會談開始。路透

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

2022-11-18 10:28
中國銀行山東泰安支行發生挾持人質事件，警方在銀行外包圍。（取自微博）

山東中國銀行遭搶 嫌犯挾持人質對峙 遭狙擊手擊斃

2022-11-15 13:14
天剛亮，燒餅店早已大排長龍。圖源：大眾網

燒餅店招人月薪1700美元起跳 非要大學學歷的理由…

2022-11-16 16:16

超人氣

更多 >
美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪
拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係
開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉

開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉
母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕
雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案

雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案