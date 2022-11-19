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專家：疫情以來 中國有精神心理痛苦的占45％

記者葉文義／即時報導
中國專家指出，疫情以來，中國有精神心理痛苦的人一直維持在45％左右。（新華網）
中國專家指出，疫情以來，中國有精神心理痛苦的人一直維持在45％左右。（新華網）

中國科學院院士、北京大學第六醫院院長陸林今（19）日在一場健康論壇表示，從新冠肺炎疫情開始以來，也就是2020年3月份到2021年3月份，中國有精神心理痛苦的人一直維持在45％左右，其中抑鬱的症狀還在增加，由30％增加到33％，焦慮症狀有所減少，失眠的症狀仍然是接近30％左右的增加。

11月19日，由清華大學主辦，清華大學萬科公共衛生與健康學院、健康中國研究院共同承辦的第二屆世界衛生健康論壇在北京開幕。陸林在論壇上強調，新冠肺炎疫情期間所帶來的精神心理問題不容忽視。

據澎湃新聞，陸林表示，有很多地方疫情反覆發作，很多人被隔離，還有些高風險暴露人員，這些人可能長期遭受新冠肺炎帶來的影響。其中，值得關注的是，兒童、青少年心理疾病越來越多，特別是疫情以後，兒童青少年的心理問題明顯增加。

陸林提及，世界衛生組織發布的精神心理健康報告顯示，2020年新冠肺炎疫情以來，全球增加了接近5,000多萬的抑鬱障礙患者和7,000多萬的焦慮障礙患者，這是最低的時候，多的時候有6,000多萬的抑鬱障礙患者，9,000多萬焦慮障礙患者。

他並指，很多人會殘留一些新冠肺炎後遺症，最常見的是各種各樣的心理健康問題，例如疲勞、抑鬱症、創傷後應激障礙、認知損害、記憶損害，新冠肺炎疫情以後，產生的精神心理問題也是不一樣的。

陸林還表示，大概百分之七八十的精神疾病是可以治療的，並且治療效果很好。例如抑鬱症、焦慮症的治療效果比糖尿病、高血壓要好，很多是可以治癒的，多數時候可以終身不犯。甚至好的時候，依然可以很好地維護他的社會功能，做律師、教授、領導都還是可以的。

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