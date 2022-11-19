中國自製新冠口服藥線上販售 遭令及時下架
中國自製的新冠口服藥「阿兹夫定片」，日前傳出有電商平台開始販售，但是遭到製造商要求下架，且強調被販賣的是治療愛滋病的藥物（同種藥物）。
據21世紀經濟報導消息，11月19日早晨，在「餓了麼」、「美團」等平台都可以看見阿茲夫定片在售，而藥商「海王星辰」急送小程式報價，阿茲夫定片每瓶賣到人民幣350元（約合49美金），每瓶35片。
報導指出，針對「阿兹夫定片」在海王星辰部分藥店正式線上開售，製造商河南真實生物常務副總經理劉勇向人民日報表示，售賣阿茲夫定片是藥店個例行為。劉勇表示，此次海王星辰線上售賣，其實為抗愛滋病適應症的藥品。
據指出，阿茲夫定片雖然是中國首個自產新冠口服藥，用於治療普通型新型冠狀病毒肺炎成年患者。但它同時也是獲批的治療愛滋病藥物。阿茲夫定片規格分為1毫克與3毫克兩種規格，都是用於治療愛滋病的規格，其中僅1毫克規格，有條件獲批用於治療普通型新型冠狀病毒肺炎成年患者。
報導稱，河南真實生物已第一時間召開會議，並與海王星辰進行溝通，要求對新冠口服藥即刻做出下架處理。劉勇指出，此次海王星辰初衷是為了滿足深圳地區一些往來香港和出境人員的需求，並不適應大規模人群線上購買。
另據第一財經報導，有新冠治療臨床專家表示：「阿茲夫定是一個處方藥，而且是緊急授權批准的，應遵循治療指南，不適合自己服用，在網上銷售也不合適」。
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