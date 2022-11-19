中國自製新冠口服藥線上販售 遭令及時下架

中國自製新冠口服藥「阿兹夫定片」被藥店在網路販售，遭製造商下令及時下架。（圖／取自河南省科學技術廳）

中國自製的新冠口服藥「阿兹夫定片」，日前傳出有電商 平台開始販售，但是遭到製造商要求下架，且強調被販賣的是治療愛滋病的藥物（同種藥物）。

據21世紀經濟報導消息，11月19日早晨，在「餓了麼」、「美團」等平台都可以看見阿茲夫定片在售，而藥商「海王星辰」急送小程式報價，阿茲夫定片每瓶賣到人民幣350元（約合49美金），每瓶35片。

報導指出，針對「阿兹夫定片」在海王星辰部分藥店正式線上開售，製造商河南 真實生物常務副總經理劉勇向人民日報表示，售賣阿茲夫定片是藥店個例行為。劉勇表示，此次海王星辰線上售賣，其實為抗愛滋病適應症的藥品。

據指出，阿茲夫定片雖然是中國首個自產新冠口服藥，用於治療普通型新型冠狀病毒肺炎成年患者。但它同時也是獲批的治療愛滋病藥物。阿茲夫定片規格分為1毫克與3毫克兩種規格，都是用於治療愛滋病的規格，其中僅1毫克規格，有條件獲批用於治療普通型新型冠狀病毒肺炎成年患者。

報導稱，河南真實生物已第一時間召開會議，並與海王星辰進行溝通，要求對新冠口服藥即刻做出下架處理。劉勇指出，此次海王星辰初衷是為了滿足深圳地區一些往來香港 和出境人員的需求，並不適應大規模人群線上購買。

另據第一財經報導，有新冠治療臨床專家表示：「阿茲夫定是一個處方藥，而且是緊急授權批准的，應遵循治療指南，不適合自己服用，在網上銷售也不合適」。