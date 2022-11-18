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王文濤會見戴琪 中美貿易會談在APEC期間恢復

記者葉文義／即時報導
中國務部部長王文濤和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）昨（18）日在曼谷舉行的亞太經合組織會議（APEC）期間舉行了會談。(取自央視)
中國務部部長王文濤和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）昨（18）日在曼谷舉行的亞太經合組織會議（APEC）期間舉行了會談。(取自央視)

中國商務部部長王文濤和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）昨（18）日在曼谷舉行的亞太經合組織會議（APEC）期間舉行了會談，雙方就經貿問題進行意見交換。華爾街日報稱，這代表著世界上最大的兩個經濟體之間恢復高層貿易談判。

中國商務部消息指出，王文濤在泰國曼谷APEC領導人非正式會議期間應約會見美國貿易代表戴琪。在中美兩國元首峇里島會晤之後，雙方對共同關心的中美經貿問題和多邊、區域經貿問題，進行坦誠、專業、建設性的交流。雙方同意繼續保持溝通。

據華爾街日報，美國貿易代表戴琪的辦公室週五在一份聲明中表示，與中國商務部部長王文濤會晤，討論了貿易問題，這是她自2021年上任以來首次與中國高級官員面對面會談。戴琪和王文濤都強調美中之間保持開放溝通管道的重要性。

在此之前，中美元首「習拜會」14日在印尼峇里島舉行，宣布雙方團隊重啟就宏觀經濟政策、經貿等問題持續進行溝通協調。

中美雙邊經貿互動也快速回溫，中國人民銀行行長易綱和美國財長葉倫旋即在16日在G20峰會期間舉行會談，雙方討論全球及中美經濟問題，同時關注能源及大宗商品價格波動帶來的挑戰。

此外，中國國家發改委副主任連維良16日則會見美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）和其率領的美企業代表團，就中美經貿合作等議題進行交流。與會者包括埃克森美孚、波音、嘉吉、艾默生等重要美國企業代表。

緊接著在18日，中國商務部部長王文濤和美國貿易代表戴琪又在曼谷亞太經合組織會議（APEC）期間恢復高層貿易談判。

戴琪 商務部 APEC

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