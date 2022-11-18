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北京疫情惡化 朝陽區宣布「非必要不離區」

記者陳政錄／北京即時報導
北京市疫情惡化，朝陽區宣布非必要不離區，倡導居家，已有部分餐飲業者暫停營業或停止提供內用服務。讀者提供
北京市疫情惡化，朝陽區宣布非必要不離區，倡導居家，已有部分餐飲業者暫停營業或停止提供內用服務。讀者提供

中國本土疫情持續升溫，全中國日增病例破2.5萬，連北京也可能難逃區域性封控或靜默措施。在18日的記者會上，北京市朝陽區副區長楊蓓蓓宣布，當前朝陽區疫情仍處於發展階段，社會面病例持續檢出，倡導北京市民非必要不離開朝陽區，「宅家過周末」，跨區域流動持48小時內核酸檢測陰性證明。

北京市18日下午繼續召開疫情記者會，北京市疾控中心副主任劉曉峰通報，18日0時至15時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者232例，其中，隔離觀察人員190例、社會面篩查人員42例。

分地區和類型看，朝陽區71例，海淀區47例，順義區29例，通州區22例，豐台區19例，西城區13例，東城區10例，房山區9例，大興區6例，石景山區2例，門頭溝區、昌平區、平谷區、密雲區各1例；輕型36例、無症狀感染者196例。

對於疫情持續升溫，北京市政府新聞發言人徐和建坦言，北京正在經歷又一場新的大考，是一場新的科學精準做好疫情防控的大考，他示警未來兩天恰逢週末，是遏制疫情快速增長的重要時期，要嚴格落實進返京人員防疫規定，嚴防跨區域疫情傳播擴散。

他要求，北京市民繼續理解、配合、支持、執行各項防控政策，減少聚集性活動，非必要不前往人員密集場所等。

在疫情嚴峻的朝陽區，副區長楊蓓蓓表示，目前除已劃定的高風險區外，朝陽區全域化為低風險區，按照規定，中國低風險區居民跨區流動需持48小時內核酸檢測陰性證明。她還說，倡導大家堅持單位、家庭兩點一線的工作生活方式，鼓勵電話、網路等靈活方式辦公，明後兩天恰逢周末，「倡導廣大群眾宅家過週末」。

事實上，在本場記者會前，就有一則關於朝陽區「靜下來」的通知，在陸網流傳。據網傳訊息顯示，朝陽區今日召開區疫情防控會後，通知各單位「社會面要靜下來」，除生活供應保障等行業，其他各類場所暫停營業，中小學調整為線上教學，取消餐飲內用，按摩、理髮、菸酒、五金、彩券、KTV、健身房、酒吧等暫停營業。

該通知官方雖未正式公告，但已陸續傳開，目前，朝陽區已有不少餐飲業者公告配合暫停內用，多個場所停業。台商透露，三里屯的餐飲企業也接到通知，要求暫停內用，倡導到店自取、外賣等。有北京市民無奈表示，連北京也逃不了被靜默、封控的命運。

北京 疫情 檢測

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