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廣州2女子雙手反綁跪地 警方：防疫衝突已達諒解

中央社台北18日電

廣州2名未戴口罩的女子遭多名男子反綁手腳後下跪或倒地，相關影片昨天在網上熱傳。警方今天通報，她們不遵守疫情管控區域規定還辱罵工作人員，「涉事雙方經教育提醒後已達成諒解」。

影片來源：youtube

日前，廣州一段2名女子與多人發生衝突的影片引發爭議。畫面顯示，在廣州海珠區侖頭村，2名女子先是與現場人員發生語言衝突，其中一女子被男子摔倒在地，另一名女子也被摔倒反綁。

一名疑似當事女子今天在微博上發文表示，17日她出門去取外賣，因同行朋友口罩丟失與相關人員發生衝突，目前，相關人員已道歉。

廣州海珠公安晚間通報，17日上午11時許，2名女子王某、李某（均23歲，黑龍江人）不遵守疫情防控管控區域的規定，企圖強行進出海珠區侖頭村防疫管控卡口。其中，李某未佩戴口罩，2人健康碼均為黃碼且10月30日以來一直未按要求進行核酸檢測。

通報說，期間，現場防疫工作人員上前多次勸導，王某、李某拒不配合，辱罵工作人員並擾亂現場秩序，「後被工作人員和群眾約束控制」。

公安機關接報警後，將涉事人員帶回派出所作進一步調查。根據調查事實，公安機關目前已對王某、李某2人作出治安處罰。涉事雙方經教育提醒後已達成諒解。

公安 口罩 疫情

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