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廣東海珠封控數周 民怨擴大拆圍籬 釀警民混戰

中央社台北17日電
廣東廣州市10月底疫情升溫，尤以海珠區為重災區。圖為9日廣州市民接受核酸檢測。（中新社）
廣東廣州市10月底疫情升溫，尤以海珠區為重災區。圖為9日廣州市民接受核酸檢測。（中新社）

廣東廣州市10月底疫情升溫，尤以海珠區為重災區，自11月5日零時全域管控以來，已第4次延長強化社會面管控，不滿防疫層層加碼的民眾近日拆圍籬，打砸警車，甚至演變警民混戰的暴動。

影片來源：YouTube BBC中文

廣東作為中國經濟大省，吸引許多外地打工仔前來找工作，造就廣東廣州市有許多人口稠密的城中村，住宅擁擠被視為是疫情快速傳播的原因之一，10月23日海珠區政府在常態化核酸篩查中發現核酸檢測異常情況，開始加強社會面疫情防控措施，隨疫情擴散封控力道愈來愈嚴。

海珠區11月5日零時開始升級實施全域管控，第一條規定就是嚴格控制人員流動。海珠區南部橋南新街的180萬名居民被要求居家隔離，每天做核酸檢測，人們出行受限、學校改為上網課、當局在出現陽性的社區周圍設置路障。

封控一直延長未解除，而海珠區一些解除隔離人員返回居住地後發現當地持續封控無法回家，進而引爆民怨。

華爾街日報報導，14日晚間，無法回家的民眾開始聚集，大批民眾走上了橋南新街的街頭，抗議缺乏食物和日用品，這裡的居民已被封在家中3周了。

網友上傳推特（Twitter）與微博的影音顯示，海珠區居民紛紛推倒封死的鐵欄，並與身穿防護衣的員警和大白拉扯推擠，掀翻警備用車，混亂中受傷民眾躺臥血泊，醫護人員實施CPR搶救，場面相當混亂。

據財新網報導，廣州11月16日新增感染者仍高達逾8000例，海珠區宣布第四次延長強化管控，稱感染者仍主要集中在高風險區域，其他區域也有散發個案。海珠區疫情仍處於高位期，傳播風險尚未完全阻斷，故延續強化社會面管控3天，至11月19日24時。

疫情 檢測 華爾街

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