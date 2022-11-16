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重慶軟封城 伊寧管控107天解封

記者廖士鋒／即時報導
北京大學16日發現一例新冠陽性，啟動「封校」管控。（美聯社）
北京大學16日發現一例新冠陽性，啟動「封校」管控。（美聯社）

中國新冠疫情持續升溫，16日新增染疫者破2萬例，再創上海封城以來的新高。疫情較嚴重的重慶市實行「軟封城」，要求離開重慶者需獲審批；知名學府北京大學因1人感染，啟動「非必要不出入校」臨時管控。而「靜默管理」長達107天的新疆伊寧16日日解封，當地民眾燃放爆竹慶祝。

中國16日新增感染者（本土確診者與無症狀感染者）20059例，其中廣東、重慶、甘肅、河南、內蒙古都破千例。而人口逾3千萬的重慶，15日宣布「堅持非必要不離渝，非急需不離渝」，以防止疫情外溢，要求落實「離渝審批制度」，欲離開重慶的人員，需至少提前一天向村、社區提出申請，附上相關足跡與核酸證明，報鄉鎮審核。

目前北京疫情也出現蔓延，北京大學16日發布消息指出，凌晨1名學生檢測呈陽性。該校自16日日7時起，嚴格實行「非必要不出入校」臨時管控，停止校外人員預約入校，師生員工每日一次核酸檢測。

此前已「靜默管理」107天的新疆伊寧市，當地官方宣布16日上午10時正式解封，全面有序恢復正常生產生活秩序，復工復產、復商復市、復學復課。

伊寧市政府人員確認解封消息，指「目前已逐漸開放」，但強調新疆其他地區仍屬於管控狀態。

疫情 北京 新疆

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