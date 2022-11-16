脫離華為的榮耀資金吃緊？京東方等六名股東現增入股

脫離華為屆滿兩年的榮耀終端公司近期辦理現金增資，新增6名股東。（中新社）

脫離華為 兩周年的榮耀終端公司近期辦理現金增資，新增6名股東，大陸面板大廠京東方首次入股，外界擔心榮耀是否資金吃緊？才會一口氣有6名新股東入股「金援」。

榮耀16日表示，榮耀目前收入、利潤及經營性現金流穩健增長，多元化股權結構一直是榮耀堅持的發展原則，榮耀也一直堅持開放，協同的原則，致力於聯合產業鏈合作夥伴，為使用者帶來產品創新和體驗躍遷，更好地服務全球消費者。

第一財經報導，根據企查查資料顯示，榮耀公司16日辦理工商資料變更，新增六名股東包括京東方、中金祺智（上海）股權投資 中心（有限合夥）、Rosy Fable Asia L.P.、綜改共贏（杭州）股權投資基金合夥企業（有限合夥）、國信資本有限責任公司、深圳市寶安區投資管理集團有限公司。不過，京東方在榮耀的具體持股比例並沒有顯示。

CINNO Research首席分析師周華表示，根據公開信息，11月16日，榮耀通過定向增資方式從京東方等六家公司獲得資金。京東方和榮耀分別是大陸產能最大的OLED面板廠商和市場占有率最高的大陸國產手機 品牌，此次京東方入股榮耀將強化雙方的合作。

周華分析，近年華為手機出貨量明顯下降後，京東方儘管積極拓展OPPO、vivo、蘋果、三星等客戶，但訂單體量始終無法與其龐大的產能規模相比。

根據CINNO Research資料，今年9月京東方OLED產線稼動率僅為44%，而同期大陸國內OLED產線平均稼動率為59%。10月這兩個數值則分別為54%和62%，京東方OLED稼動率低於大陸國內企業平均水準，因此入股一家國產終端頭部品牌有助於鞏固其供貨地位。除手機外，榮耀終端業務也涵蓋了平板、筆電、電視等，可為京東方提供大量訂單需求。

群智諮詢（Sigmaintell）副總經理、首席分析師陳軍說，京東方入股榮耀，可以更好鎖定一些客戶資源，也是產業鏈的一個延伸。而對於榮耀來說，獲得京東方入股，可以更好保障OLED屏的核心資源，這對雙方來講都有一定的好處。

另一位不願具名的業內人士則認為，這事有利有弊。利就是產業鏈補長、穩定合作。之前蘋果和JDI的合作也有先例。螢幕是核心資源，終端公司也有意願加強這方面供應鏈的競爭力。弊在於可能會影響京東方與其它客戶的合作，也可能會影響榮耀與其它面板廠的合作，它們在多元的客戶關係上估計要做一些維繫。