我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮官員柯比：台海緊張局勢不可鬆懈

國務院證實 布林肯明年初訪問中國

彭麗媛恩師金鐵霖病逝 曾說彭是他培養最好的學生

記者陳言喬／即時報導
習近平夫人彭麗媛（左）早年向其恩師、中國音樂學院前院長金鐵霖（右）獻花。（取自網路）
習近平夫人彭麗媛（左）早年向其恩師、中國音樂學院前院長金鐵霖（右）獻花。（取自網路）

習近平夫人彭麗媛的老師金鐵霖病逝，享年83歲，金鐵霖是中國著名聲樂教育家，前中國音樂學院院長，他曾說彭麗媛是他培養最好的學生，其他的得意門生還有著名歌唱家宋祖英、閻維文、戴玉強、張也、李谷一等。

中國音樂學院發出訃告，指前中國音樂學院院長金鐵霖於15日11時許在北京因病逝世。金鐵霖曾擔任北京市文聯主席，中國民族聲樂藝術研究會會長，先後被多所大學和藝術團體聘為客座教授、藝術顧問。

金鐵霖與習近平夫人彭麗媛是師徒關係，中新網曾報導，1980年代，彭麗媛師從金鐵霖，學習民族聲樂，在中國音樂學院先後取得本科和碩士學位，是中國首位民族聲樂碩士。

金鐵霖多年前在其自傳「金聲玉振—金鐵霖傳」發布會前接受採訪時，表示「彭麗媛是我培養得最好的學生」。

金鐵霖在書中回憶，自己剛借調到中國音樂學院不久，當時的院長李凌就向他推薦彭麗媛。「第一次見面，感覺她特別純樸，但一聽她唱歌，又覺得她表演很自信，聲音也很自然。」他指彭麗媛不但悟性極高，還十分刻苦，而且愛琢磨，那幾年她幾乎把所有能用的時間都利用起來去琢磨自己的演唱方法。

金鐵霖說，「1993年，彭麗媛曾在新加坡舉辦過個人演唱會，向世界展示了中國聲樂的風采，她在民族聲樂實踐上能夠體現出我的教學，我的思想和我們共同希望走的中國聲樂之路，在這方面她做得是最好的，她是中國民族聲樂的領軍人物。」

除了彭麗鍰，著名歌唱家宋祖英是他培養的第一個博士生，前後跟金鐵霖學習了23年。

北京 習近平 新加坡

上一則

中國10月消費負成長 青年失業率17.9%

延伸閱讀

歌唱家楊光在亞市舉辦獨唱會 充滿著華美古韻 魅力獨特

歌唱家楊光在亞市舉辦獨唱會 充滿著華美古韻 魅力獨特
林日昇 獲母校羅徹斯特大學「百年獎」

林日昇 獲母校羅徹斯特大學「百年獎」
劉鶴接班人？ 何立峰更貫徹習近平理念

劉鶴接班人？ 何立峰更貫徹習近平理念
為什麼很多人相信政變謠言

為什麼很多人相信政變謠言

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

2022-11-09 11:51
（影片截圖）

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

2022-11-13 02:55
上海地鐵列車外爆出火花。（取材自推特）

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

2022-11-10 22:54
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

2022-11-13 06:00
重慶3名醉酒女子深夜擾民惹眾怒，遭到居民圍毆，引起廣泛關注。（取材自瀟湘晨報）

3女深夜發酒瘋遭居民圍毆 影片揭真相 網讚：打得好

2022-11-14 08:00
洞庭湖底因水位降低出現神秘圖案。（取材自極目新聞）

洞庭湖乾涸湖底現大型神秘圖案 古城遺址？古墓群？

2022-11-12 00:40

超人氣

更多 >
加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席
世界晚報╱又爆中國女性被圍毆 為何網讚打的好？

世界晚報╱又爆中國女性被圍毆 為何網讚打的好？
拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題

拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題
馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧