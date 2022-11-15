中國10月消費負成長 青年失業率17.9%

中國國家統計局公布10月經濟數據。攝影／記者陳政錄

由於本土新冠疫情 再起，多地持續防控，據中國國家統計局15日發布經濟數據顯示，2022年10月，中國社會消費品零售總額為人民幣4兆271億元，年減0.5%，月減0.68%，另16到24歲青年失業率、25到59歲勞動力失業率分別為17.9%、4.7%，均維持上月的高檔。但中國國家統計局發言人付凌暉指稱，中國經濟延續恢復態勢，經濟社會大局穩定。

據中國國家統計局公布數據顯示，今年1到10月，中國全國規模以上工業增加值年增4.0%，比1到9月加快0.1個百分點，但分類來看，外商及港澳台商投資 企業僅增長0.1%，分產業方面，高技術製造業增加值成長 8.7%較快。10月單月，中國全國規模以上工業增加值年增5.0%。

服務業方面，今年1到10月，中國全國服務業生產指數年增0.1%，與1到9月持平。10月單月，服務業商務活動指數為47.0，低於榮枯線。

消費表現上，中國國家統計局坦言，市場銷售有所放緩，但基本生活類商品銷售和線上零售較快增長。

數據顯示，1到10月，中國社會消費品零售總額人民幣36兆575億元，年增0.6%，比1到9月放緩0.1個百分點。10月單月，社會消費品零售總額為人民幣4兆271億元，年減0.5%，月減0.68%，但較9月表現下滑3個百分點，並為今年5月後再次出現負成長。

其中，10月受疫情影響較大的餐飲收入為人民幣4,099億元，年減幅度達8.1%。

此外，1到10月，中國全國固定資產投資(不含農戶)人民幣47兆1,459億元，年增5.8%，比1到9月回落0.1個百分點。10月單月固定資產投資(不含農戶)數據為月增0.12%。

就業 情勢上，數據顯示，10月份，中國全國城鎮調查失業率為5.5%，與上月持平，其中， 16-24歲、25-59歲勞動力調查失業率分別為17.9%、4.7%，均與上月持平。