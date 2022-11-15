石家莊市「放寬防疫」？中國全國圍觀 市內感冒藥賣光

石家莊市步行街上的行人稀稀落落。（視覺中國）

網傳河北省石家莊市成為中國「放開防疫 」試點城市，石家莊市不再查驗核酸的「新政」正被中國全國圍觀。但也有石家莊居民擔心因此疫情 大爆發，包括連花清瘟膠囊等抗疫的感冒藥已賣到斷貨。

石家莊市14日公布取消全員核酸檢測 ，今後只對重點人群及風險性較高的工作人員核酸檢測，市內部分公共場所不需查驗72小時核酸檢測結果，各個學校返校也不再查驗師生員工的核酸碼。如果市民需要核酸檢測，需要去醫院自費檢測。

面對這突如其來的「防疫新政」，讓石家莊居民又驚又喜，但也半信半疑，許多石家莊市居民試探、詢問「真的可以出門了」？多人出去又折回測試出行是否有障礙，還有人發現街頭已找不到免費的核酸檢測站，多數人一頭霧水。

中國青年報報導，石家莊的變化是顯而易見的。王長昭（化名）在手機上看到「石家莊疫情防控」話題出現在微博熱搜榜上時，他所在社區已封閉9天的大門和車庫出入口打開了。

幾名居民在門口試探、詢問，未走遠又折回，在400多人的微信業主群裡頻頻呼叫樓管—確認進出社區是否真的「不再看核酸證明、工作證明」。該社區工作人員統一回覆稱，所有進出社區的居民掃場所碼，場所碼無異常就可進社區，不再查驗核酸證明。

石家莊「放開防疫」，也有居民擔心石家莊疫情因此大爆發，有人不敢出門，還有人大舉購買連花清瘟膠囊準備對抗病毒，以致賣到斷貨。

大象新聞報導，市民小王孩子的幼兒園13日晚通知孩子隔天上學，結果14日中午老師來電話要他把孩子接回家，因為班裡只有他孩子一個人來了。

另據財聯社報導，以嶺藥業總部所在地石家莊部分藥店連花清瘟膠囊近日已賣到斷貨。一名連鎖藥店人員稱，這兩天買連花清瘟膠囊的人很多，14日上午剛調來兩大箱的貨，現在基本賣完了（一箱480盒）。

另一個神威藥房連鎖藥店工作人員說，上午就斷了一次貨了，剛剛調過來一批貨，現在還剩10盒，連花清瘟膠囊現在是有多少賣多少。

連花清瘟生產商以嶺藥業總部就位於石家莊，公司內部也出現了搶購現象。報導稱，以嶺藥業員工內購平台由於近日訂單爆滿，連花清瘟膠囊現在已不接受員工自提，需要排單，暫時只能購買後等待郵寄。

其實不止是連花清瘟膠囊，其他感冒類藥品銷售量最近兩日也大幅上漲。石家莊國藥樂仁堂連鎖藥店工作人員表示，現在各種感冒藥賣的都很快，他們藥店的板藍根顆粒也賣沒了。

上述神威藥房工作人員表示，今天的顧客多數都是來購買感冒藥的，而且一買就是一大袋，在店鋪登記表上，記者看到，某位顧客購買了七、八種感冒藥，其中包括小兒氨酚那敏以及小兒金銀花顆粒等兒童感冒藥。