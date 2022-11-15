傳中國調降高血壓標準 高血壓人口暴增2億人

傳中國調降高血壓標準，將使高血壓人口暴增2億人來到4.9億人。（新華社）

中國國家心血管病中心、中國醫師協會等機構13日發布《中國高血壓 臨床實踐指南》，明定中國成人的高血壓診斷界值由≥140/90mmHg下調至≥130/80mmHg。按照新標準，將使中國高血壓人數暴增2億多人達到4.9億人。

據了解，由於調降高血壓診斷標準，意味著更多人需要及時接受高血壓的治療，早期發現早期治療，能有效減少高血壓導致的心血管疾病，但暴增2億多患者和大量用藥群體，醫療費用及藥費的支出都是驚人的天文數字，中國醫保也面臨巨大的挑戰。

由於茲事體大，中國官方趕緊出來澄清，中新網報導，中國國家衛健委官方微信 15日表示，國家對於高血壓等疾病診斷標準的制發有規範程序要求。由專業機構、行業學協會、個人等自行發布的指南、共識等，為專家的研究成果，不作為國家疾病診斷標準。

澎湃新聞報導，依照新指南標準，一大批原先的「高血壓前期」（血壓值處於130/80mmHg-140/90mmHg區間）亞健康狀態人群，也將被診斷為高血壓患者。

一旦診斷門檻下調，會使中國新增多少高血壓患者？這個數字眾說紛紜。按原有標準，據2022年6月《中國心血管健康與疾病報告2021》，中國高血壓患者有2.45億人。

新指南發起人和首席專家、國家心血管病中心/中國醫學 科學院阜外醫院蔡軍在接受財新網採訪時表示，隨著診斷標準下調，預估中國大陸高血壓患者數量將暴增至4.9億人。

此前甚至有論文預估，將高血壓診斷界值下調至≥130/80mmHg，中國高血壓患者人數將增加至超6億人。

新指南提到，高血壓的診斷標準在近年來不斷發生變化，並逐漸前移。在1977年提出160/95mmHg，1997年提出140/90mmHg，此後醫學界便一直沿用該診斷標準。

而130/80mmHg的診斷標準最早出現於美國。2017年，美國心臟病學會(ACC)/美國心臟協會(AHA)高血壓指南將診斷標準降低到上述指標，並將高血壓分為1級和2級，取消3級和單純收縮期高血壓概念，將高血壓分級簡單化。

在美國將高血壓診斷標準前移之後，當時美國成年人高血壓患病率從過去的31.9%上升至45.9%，患病人數由0.72億上升至1.03億人，引起了很大的社會與學界爭議。在此後的《2018年ESC/ESH動脈高血壓管理指南》《2019年英國高血壓管理指南》《2020年ISH全球高血壓實踐指南》等除美國外的主流診斷標準仍採用了140/90mmHg的指標。