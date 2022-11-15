我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／俄國富人避風頭 熱衷投資移民這島國

信用卡利率攀至37年來新高 這些是你該知道的

傳中國調降高血壓標準 高血壓人口暴增2億人

記者林茂仁／即時報導
傳中國調降高血壓標準，將使高血壓人口暴增2億人來到4.9億人。（新華社）
傳中國調降高血壓標準，將使高血壓人口暴增2億人來到4.9億人。（新華社）

中國國家心血管病中心、中國醫師協會等機構13日發布《中國高血壓臨床實踐指南》，明定中國成人的高血壓診斷界值由≥140/90mmHg下調至≥130/80mmHg。按照新標準，將使中國高血壓人數暴增2億多人達到4.9億人。

據了解，由於調降高血壓診斷標準，意味著更多人需要及時接受高血壓的治療，早期發現早期治療，能有效減少高血壓導致的心血管疾病，但暴增2億多患者和大量用藥群體，醫療費用及藥費的支出都是驚人的天文數字，中國醫保也面臨巨大的挑戰。

由於茲事體大，中國官方趕緊出來澄清，中新網報導，中國國家衛健委官方微信15日表示，國家對於高血壓等疾病診斷標準的制發有規範程序要求。由專業機構、行業學協會、個人等自行發布的指南、共識等，為專家的研究成果，不作為國家疾病診斷標準。

澎湃新聞報導，依照新指南標準，一大批原先的「高血壓前期」（血壓值處於130/80mmHg-140/90mmHg區間）亞健康狀態人群，也將被診斷為高血壓患者。

一旦診斷門檻下調，會使中國新增多少高血壓患者？這個數字眾說紛紜。按原有標準，據2022年6月《中國心血管健康與疾病報告2021》，中國高血壓患者有2.45億人。

新指南發起人和首席專家、國家心血管病中心/中國醫學科學院阜外醫院蔡軍在接受財新網採訪時表示，隨著診斷標準下調，預估中國大陸高血壓患者數量將暴增至4.9億人。

此前甚至有論文預估，將高血壓診斷界值下調至≥130/80mmHg，中國高血壓患者人數將增加至超6億人。

新指南提到，高血壓的診斷標準在近年來不斷發生變化，並逐漸前移。在1977年提出160/95mmHg，1997年提出140/90mmHg，此後醫學界便一直沿用該診斷標準。

而130/80mmHg的診斷標準最早出現於美國。2017年，美國心臟病學會(ACC)/美國心臟協會(AHA)高血壓指南將診斷標準降低到上述指標，並將高血壓分為1級和2級，取消3級和單純收縮期高血壓概念，將高血壓分級簡單化。

在美國將高血壓診斷標準前移之後，當時美國成年人高血壓患病率從過去的31.9%上升至45.9%，患病人數由0.72億上升至1.03億人，引起了很大的社會與學界爭議。在此後的《2018年ESC/ESH動脈高血壓管理指南》《2019年英國高血壓管理指南》《2020年ISH全球高血壓實踐指南》等除美國外的主流診斷標準仍採用了140/90mmHg的指標。

高血壓 醫學 微信

上一則

中國唯一沙漠郵局被山寨 節目合作不成「自己搭一個」

下一則

中國旅遊「微解封」 跨省旅遊不再與風險區聯動管理

延伸閱讀

全球人口破80億 印度明年超越中國

全球人口破80億 印度明年超越中國
血壓飆高瀕臨腦中風 六旬男查遍竟與心肺血管無關

血壓飆高瀕臨腦中風 六旬男查遍竟與心肺血管無關
糖尿病患忌口 鹽、醬汁淺嘗就好

糖尿病患忌口 鹽、醬汁淺嘗就好
痛風常發作 增加中風、心肌梗塞風險

痛風常發作 增加中風、心肌梗塞風險

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

2022-11-09 11:51
（影片截圖）

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

2022-11-13 02:55
上海地鐵列車外爆出火花。（取材自推特）

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

2022-11-10 22:54
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

2022-11-13 06:00
重慶3名醉酒女子深夜擾民惹眾怒，遭到居民圍毆，引起廣泛關注。（取材自瀟湘晨報）

3女深夜發酒瘋遭居民圍毆 影片揭真相 網讚：打得好

2022-11-14 08:00
洞庭湖底因水位降低出現神秘圖案。（取材自極目新聞）

洞庭湖乾涸湖底現大型神秘圖案 古城遺址？古墓群？

2022-11-12 00:40

超人氣

更多 >
加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席