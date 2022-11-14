不做核酸更恐慌 石家莊民眾怕出門、不敢送孩子上學

石家莊傳出不再於公共場合查驗核酸證明。圖為交警日前在新元高速公路匝道口值勤。(新華社)

中國提出優化防疫 20條措施後，包括上海市多地宣布取消或暫不展開區域全員核酸檢測 。河北石家莊傳出不再於公共場合查驗核酸證明，反而造成民眾因為恐懼不敢出門、不敢送孩子上學。市委書記張超超強調，調整防疫舉措不是「躺平」或「全面放開」; 環球時報前總編輯胡錫進也喊話石家莊人不要驚慌。

有網友13日在網上爆料稱，石家莊疑似不再於公共場合查驗核酸證明，「石家莊真成試點城市了，真的放開了，有點害怕，以後公共場所不看核酸了，核酸點也要取消了，都自費測了，一天新增快500個，結果幼兒園、小學全部通知開學了，突然放開大家都不敢去。」

有民眾擔心不驗核酸可能會被感染而不敢出門，部分家長微信群也收到大量學生請假不返校的信息，理由包括腹痛、腳痛等。

頂端新聞報導，從石家莊疫情 防控諮詢電話工作人員處了解到，目前石家莊確實不要求全員強制核酸檢測，只對重點人群及重點工作崗位施行核酸檢測，這是根據國家日前發布的「進一步優化疫情防控20條措施」決定。

有網民稱，在石家莊出入公共場所不再查驗檢酸證明。（取材自第一財經）

至於部分網友稱，學校強制要求學童返校且不查驗核酸檢測的情況，這名工作人員說：「如果有擔憂的家長，也可將相關的問題及時反饋給我們，我們也會進行落實處理。」報導並指出，多數幼兒園仍要求上學要持核酸檢測報告。

據官方帳號「石家莊發布」，市委書記張超超14日赴河北師範大學檢查疫情防控工作。他表示，要教育引導廣大市民群眾充分認識到，當局進一步優化和調整疫情防控舉措，是貫徹落實中央進一步優化防控工作的20條措施的具體行動，絕不是「躺平」、放任不管，也絕不是所謂的「全面放開」，而是為了進一步提升防控工作的科學性、精準性。

環球時報前總編輯胡錫進指出，現在信息有些混亂，不過石家莊剛剛發表了致市民的公開信，表示石家莊市在全面對標對表、嚴格執行中央進一步優化防控工作的20條措施，實施整改。

胡錫進要石家莊人不要驚慌，「政府就站在我們大家的身後」，他也希望政府多與公眾溝通，平抑可能出現的恐慌性情緒。

據第一財經統計，目前包括陜西省鎮坪縣、福建省福州市、江西省廣昌縣、吉林省延吉市、安徽省合肥市及上海市等多地都已積極調整現行防疫政策，宣布取消或暫不展開區域全員核酸檢測。海南三亞則是11日當天就宣布取消區域全員核酸檢測。