分析：中國沙文男反感女權 加速她們出走

逃離中國的衝動稱之為「潤學」，調查顯示選擇「潤」出中國的女性人數高於男性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

調查顯示，選擇「潤」出中國的女性人數高於男性，原因固然與疫情 期間當局執行嚴格封控與清零有關，不過中國男性沙文心態作祟，反感女權又厭女，才是中國女性加速潤的原因。

澳洲 廣播公司（ABC）今天報導，逃離中國的衝動稱之為「潤學」，這是疫情期間浮現的新詞彙。

澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）研究中國性別問題的專家王盼表示，潤學可說是對於社會和環境不滿的亞文化，主要是疫情期間的清零政策，若干人對未來感到悲觀。

潤學的概念起初是中性的，但近來則浮現潤學與女權有關的跡象，像是「潤學中的女權主義」線上討論區即探討，為何潤學對中國女性很重要，並指導女性如何離開中國，以及如何申請海外工作許可或出國留學等。

魏薇琪（音譯，Vicky Wei）就是潤出中國移民 到澳洲的中國女性，並說這是巨大的解脫，「感覺像從監獄裡逃出來了」。

2019年從墨爾本大學畢業，她回鄉探親，因疫情中國關閉邊境而受困當地，因此對於中國採取的嚴厲防疫措施反感，但中國男性厭女態度更令她搖頭。

她說：「（我認識的男性）認為女權是一個可怕的東西。他們不喜歡女性發表評論或表達意見。」

筆名unouno的中國網友10月間在台灣一個頗受歡迎的開放出版平台發表文章「關於我的潤學」說：「任何一個和我有一樣特質的女性，只要有足夠的生存智慧，一點沒有被父權吞噬的女性的本能，也一定會選擇，潤。」

澳洲統計局（Australian Bureau of Statistics）的的數據顯示，在澳洲，中國出生的移民中，女性比男性多，兩個性別的比例分別為55.6%和44.4%。

人在上海的朱傑西（音譯，Jessica Chuh）也想潤，並說：「我今年31了，之前找工作的時候公司就會問我是不是計畫要結婚生子，他們不會問男生同樣的問題。」

她說，這種性別歧視在中國很微妙，但很普遍，人們已經習慣了，這很可悲，還說她在上海至少經歷3次嚴格封控，造成很多痛苦，「我認識的人裡面，潤的女生比男生多很多，大概有1/10」。