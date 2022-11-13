研究：維吾爾語app內藏中國間諜軟體 可監控維人

網路安全研究人員表示，多款Android版維吾爾語應用程式存在中國間諜軟體，可用來追蹤中國境內和海外的維吾爾人所在位置。（圖取自Pixabay圖庫）

網路安全研究人員表示，他們已經找到證據，證明在維吾爾 語的應用程式（app）當中存在中國間諜 軟體，可以用來追蹤中國境內和海外的維吾爾人所在位置，並且收集他們的資料。

法新社報導，維吾爾人是突厥語族穆斯林少數民族，主要分布在中國西北的新疆 維吾爾自治區。聯合國近日報告指出，北京在當地的作為可能構成違反人道罪。美國和一些其他西方國家的國會議員也認為，中國對待維吾爾人的方式構成種族滅絕。

舊金山的網路安全公司Lookout今天發布報告指出，自從2018年以來，多款維吾爾語Android應用程式都被植入2種間諜軟體，而這些間諜軟體與中國政府支持的駭客團體有關連。

這些應用程式種類涵蓋字典、宗教主題和地圖，甚至包括盜版的WhatsApp軟體。它們都是從第三方應用程式商店下載，或是在Telegram的維吾爾語頻道上分享。

由於中國封鎖谷歌（Google）官方Android應用程式商店Google Play，因此在中國的用戶只能使用第三方應用程式商店下載app。

根據研究報告，這些間諜軟體使駭客能夠收集使用者的敏感資料，例如位置、聯絡人、通話紀錄、簡訊和檔案等，並且可以拍照以及將通話錄音。

研究人員表示，這些應用程式可能曾經被利用來偵測維吾爾人是否主張宗教極端主義或分裂主義的證據。有些維吾爾人曾為了這類理由遭到監禁，甚至長達數十年，這是中國當局在新疆雷厲風行反恐鎮壓行動的一環。有觀察家認為，這類行動已構成大規模拘押。

不僅在新疆，在中亞和土耳其也有為數眾多的維吾爾人散居。

研究指出：「這場行動看起來主要針對中國境內的維吾爾人。然而，我們也發現鎖定對象更廣泛的證據，涵蓋新疆以外的穆斯林和維吾爾人。」

「有數個我們分析的樣本，冒充成其他有眾多穆斯林人口的國家地圖應用程式，例如土耳其或阿富汗。」

多年來，中國一直對新疆維吾爾人進行大規模監控，建立了遍及整個新疆自治區的監視平台，從維吾爾人的手機當中鉅細靡遺蒐集他們的個人資料，並通過臉部辨識來追蹤他們的行蹤。

有幾家中國的監視系統和攝影機公司已經因為涉嫌共謀侵犯人權，而受到美國制裁。