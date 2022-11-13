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香港財政司長坦言經濟不樂觀 財政赤字料逾127億美元

記者賴錦宏／即時報導
香港財政司司長陳茂波。（香港政府新聞網）
香港財政司司長陳茂波。（香港政府新聞網）

香港財政司司長陳茂波坦言，香港的經濟不樂觀，財政赤字預計超過千億元（港幣，下同，約127.6億美元）。

據港媒報導，陳茂波周日（11月13日）早上出席電台節目時說，香港今年第三季實質本地生產總值按年收縮4.5%，主要原因是出口數字下跌所致，由於外國經濟不太好，以及加息等因素，令外部需求減少，另外受疫情影響，香港與中國的運輸並未完全恢復，因此今年香港經濟不樂觀，但也不必太悲觀，香港特首《施政報告》已提出相關措施，短期內如果疫情受控，將舉辦更多大型活動。

陳茂波說，今年香港財赤將會超過千億元，主要因為市道不好，公司利得稅萎縮、賣地收入減少等，香港作為對外經濟體，受外圍影響大，波動也較大，目前最重要是做好風險管理，預備在反彈時做得更好。

他認為有8000多億元的財政儲備已不少，環境不好的時候就應該動用，香港市民生活壓力大，需要撐經濟、保就業

至於會否繼續推出逆週期經濟措施，他指需視乎經濟發展情況，政府即將就新一份《財政預算案》展開諮詢，屆時會聽取意見。陳茂波指出，如果經濟情況差，政府可能要採取逆周期措施「頂住」，不過還要考慮具體做法。

香港 疫情 就業

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