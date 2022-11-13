重慶疫情嚴重 4區75%新增感染者在非管控區發現

重慶市衛生健康委副主任李畔在疫情防控工作新聞記者會上表示，該市疫情形勢仍然異常嚴峻，複雜程度、防控難度都是前所未有的。（網易）

11月13日，重慶市衛生健康委副主任李畔在疫情 防控工作新聞記者會上表示，該市疫情形勢仍然異常嚴峻，複雜程度、防控難度都是前所未有的。其中兩江新區等四個區，12日新增感染者社會面發現佔比達75%左右。

據央視新聞，當前，重慶市疫情快速發展態勢仍未改善，感染者數量仍在繼續攀升，39個行政單元均報告了感染者，13個區縣報告感染者人數超100例，沙坪壩區、九龍坡區、渝北區等均已超過1000例。從感染者發現來源看，中心城區新增感染者社會面發現佔比仍然較高，近3天分別為58.86%、60.43%、62.65%，呈持續上升趨勢；九龍坡區、大渡口區、南岸區、兩江新區12日新增感染者社會面發現佔比達75%左右，續發和社區傳播擴散風險依然較高，疫情形勢仍然異常嚴峻，複雜程度、防控難度都是前所未有的，防控任務十分繁重艱鉅。

官方說，請市民一定要及時參加轄區組織的核酸檢測 ，聽從轄區安排，分批分時段、錯峰錯時有序前往採樣，在排隊過程中，要注意科學規範佩戴好一次性醫用口罩 或醫用外科口罩，保持1米以上間隔的安全距離，提前準備好健康碼，依次掃碼、單向出入、即採即走，確保應檢盡檢。