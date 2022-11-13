剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

（影片截圖）

廣東潮州饒平縣一名特斯拉 駕駛日前準備停車時，突然高速狂奔兩公里，前後接連撞上兩輛摩托車和自行車，造成兩死三傷，駕駛本人受傷送醫，目前無生命危險。駕駛兒子當時稱，父親發現剎車踏板踩不下去，車速愈來愈快。特斯拉13日則出面回應稱，事故車輛電門被長期深踩，且出事前無踩剎車動作。

極目新聞報導，一份疑似車主關於事故的聊天記錄在網上曝光。在聊天記錄中，車主稱：「我的車失控了，自動加速，剎車失靈」。「剎車都刹到冒煙了，還有100多的時速」。「出事之前我一點也不信這車會剎車失靈，現在發生事情了，不但剎車失靈，而且恐怖的事它自己全速前進，最快的速度達到了198」。

駕駛人的兒子詹先生表示，他父親今年55歲，以前是貨車司機，有20多年的貨車駕駛經歷，身體健康。父親駕駛的是一輛特斯拉MODEL Y車型，是去年11月初從朋友處轉讓過來的新車。詹先生表示，父親從昏迷中醒來後，第一句話就是問自己撞了多少人，他非常愧疚難受，「希望有關部門盡快給出一個說法」。

來源：極目新聞

詹先生13日受訪時稱，父親事發當時打算停車，但發現踏板踩不下去，按下P檔車也沒有反應，父親只好開車繼續往前行駛，向左打方向車輛駛上水泥路面後突然加速，且車速愈來愈快，中途猛踩剎車也毫無作用。車輛快速行駛了約1.2公里後，避讓不及撞到同向行駛的一輛兩輪摩托車，隨後又擦碰到對向車道的一輛自行車。

特斯拉在左前輪已爆胎的情況下，仍在繼續高速行駛了約1.4公里。在此過程中車輛撞到一輛三輪摩托車後又撞上一名騎自行車的高中女生，最後撞上一個商鋪門口的大貨車和麵包車後才停下來。事故造成兩輪摩托車駕駛員和騎自行車的高中生當場身亡，三輪摩托車駕駛員重傷，騎自行車的人和父親三人受傷，多輛車損壞。

詹先生說，交警經過檢測 排除了他父親酒駕毒駕的可能，表示要對車輛進行檢測，目前鑑定結果尚未出來。

詹先生稱，他們事發當天就向特斯拉廠家反映了情況，特斯拉廠家的兩名工作人員曾到場調查，目前尚未給出一個確定的說法。

廣東潮州一輛特斯拉5日發生嚴重車禍。（取材自極目新聞）

特斯拉方面13日也發出回覆稱，從現有事故影片可以看出，車輛高速行駛過程中剎車燈長時間沒有點亮。回覆還稱，後台數據顯示，車輛電門被長期深度踩下，並一度保持100%；車輛全程沒有踩下剎車的動作；在行駛期間，駕駛員四次短暫按下P檔按鈕，又快速鬆開，同時制動燈也快速點亮並熄滅。

廣東潮州一輛特斯拉5日發生嚴重車禍。（取材自極目新聞）

特斯拉官方表示，目前警方正在尋求第三方鑒定機構進行鑒定以還原事故真相，會積極提供必要的協助。

報導稱，詹先生表示，他們曾向特斯拉要求取得車輛的相關資訊，但一直沒有收到口頭或書面的說法；對於特斯拉的回應，他表示暫無法進行評論，只能等待交警的鑑定結果。