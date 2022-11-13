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上海跟進放寬隔離天數 入境、密接改為「5+3」

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上海跟進放寬隔離天數 入境、密接改為「5+3」

記者陳言喬／即時報導
上海市新冠疫情發生後入境人次驟減，圖為虹橋機場2號航站樓，人流稀少。(中央社)
上海市新冠疫情發生後入境人次驟減，圖為虹橋機場2號航站樓，人流稀少。(中央社)

中國宣布調整防疫政策後，各省市隨後跟進宣布實施新的規定，備受關注的上海直到今天下午才跟進宣布新的措施。

中國國務院11日宣布入境與密切接觸者的隔離時間由「7+3」縮減為「5+3」。公布後，部分省市已宣布同步實施，但上海方面傳出12日仍在執行舊的隔離政策。到今天(13日)下午，「上海發布」微信公眾號才公布新措施。

澎湃新聞報導，「上海發布」指出，近日，國務院聯防聯控機制發佈了「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精准做好防控工作的通知」。上海市及時啟動研究、認真貫徹執行，已優化調整並細化落實相關防控措施：

一是對密切接觸者，管理措施由「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」。

二是及時準確判定密切接觸者，不再判定密接的密接。

三是將風險區由「高、中、低」三類調整為「高、低」兩類，高風險區連續5天未發現新增感染者，降為低風險區。

四是對入境人員，管理措施由「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」。

五是明確入境人員陽性判定標準為核酸檢測Ct值<35。

六是優化校園核酸檢測頻次，中小學（含中職校）和托幼機構每週一、三、五進行校內核酸檢測，核酸檢測相關要求根據疫情形勢進行動態優化調整。

七是一般不再按行政區域開展全員核酸檢測，只在感染來源和傳播鏈條不清、社區傳播時間較長等疫情底數不清時開展。同時，進一步組織好常態化核酸檢測和社區便民篩查。

不過，國務院宣布入境48時持1次核酸檢測陰性證明的新規定，並未見諸今天的「上海發布」新聞稿裡。

檢測 國務院 疫情

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