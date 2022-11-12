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中國CDC：密接隔離改「5+3」 因Omicron最長潛伏期8天

記者林則宏／即時報導
圖為早前北京一批入境者在完成「7+3」隔離後準備離開隔離處所。記者林則宏／攝影
圖為早前北京一批入境者在完成「7+3」隔離後準備離開隔離處所。記者林則宏／攝影

中國11日宣布調整現行防疫政策，將密切接觸者的隔離時間從「7+3」調整為「5+3」。對此，中國國家疾控局副局長常繼樂表示，這是因為密切接觸者7天內檢出陽性比例達到99.7%，且Omicron最長潛伏期是8天。而減少2天集中隔離，將可節省約30%的集中隔離資源。

常繼樂在12日記者會中表示，今年初，Omicron開始在中國流行，當時主要流行的毒株是BA.1和BA.2。評估的結果是，5天內檢出陽性的比例是89.1%，7天是97.3%，因此當時制定的隔離政策是「7+3」。

但7、8月再次進行評估時，中國的主要流行株改為Omicron BA.5和BA.5.2、BA.2.76。評估發現，密切接觸者3天內檢出陽性比例是81.4%，4天達到90.1%，5天達到94.5%，7天達到99.7%。

常繼樂說，根據前述結果，加上因Omicron的最長潛伏期是8天，這次才將隔離期限優化為「5+3」。少了2天集中隔離，將可省出約30%的集中隔離資源。

中國這次防疫政策調整另一重點是不再判定密接的密接（次密接）。常繼樂表示，因為評估發現，次密接的陽性檢出率很低，約是10萬分之3.1，也就是10萬人裡有3個人。但通過及時判定並管控密切接觸者，就能降低次密接的陽性率。

他強調，次密接不去管、不去判，可節約很多服務保障的資源。公共政策就要「兩害相權取其輕」，因此這次才決定不再判定次密接。

此外，中國還取消「中風險區」的判定。常繼樂指出，在7、8月的評估中發現，中風險區的陽性檢出率為十萬分之三，風險不大。但中風險區劃定後，管控的人員較多，也消耗防疫人員。「兩害相權取其輕」，此次也決定取消中風險區。

常繼樂稱，中國此次防疫政策調整都是有依據的。「7+3」改成「5+3」實際上不但不鬆，反而要求更高了。因為這些調整將要求要更科學、更規範、更快速地開展防控工作，把該管住的重點風險管住，充分利用好現有的資源提高防控效率，更好地統籌疫情防控和經濟社會發展。

中風 防疫 Omicron

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