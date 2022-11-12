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李克強：這是我最後一次出席中國-東協領導人會議

記者林則宏／即時報導
中國國務院總理李克強11日在柬埔寨金邊出席第25次中國－東協（10+1）領導人會議。（新華社）
中國國務院總理李克強11日在柬埔寨金邊出席第25次中國－東協（10+1）領導人會議。（新華社）

中國國務院總理李克強11日在柬埔寨金邊第25次中國－東協（10+1）領導人會議上發表告別感言。他說，「這是我最後一次出席中國－東盟領導人會議，感謝東盟同事十年來給予我的支持與協助」；「我很高興參與、見證了中國東盟關係發展的重要進程，留下了許多珍貴又美好的記憶」。

李克強表示，中國東盟（台灣稱「東協」）關係是互利互惠的，雙方是搬不走的好鄰居、信得過的好朋友、拆不散的好夥伴。「我們對中國東盟關係的未來充滿信心，相信雙方友好合作的道路會越走越寬，我們的共同家園將迎來更美好的明天。」

李克強因未續任中共新一屆政治局常委，因此將在明年三月中國全國兩會卸任。

根據中國政府網12日公布李克強的講話全文，李克強表示，中國東協目前已互為最大貿易夥伴。今年前十個月雙邊貿易額已達7,984億美元，年比增長13.8%。

李克強稱，當前國際地區形勢深刻複雜演變，各種不確定不穩定因素增多，冷戰思維回潮，多邊治理失序，全球發展面臨前所未有的挑戰。

他強調，中國與東協是命運與共、休戚相關的全面戰略夥伴，呼籲雙方應該透過進一步凝聚發展合作共識、不斷增強發展動能、持續夯實發展支撐、加強多邊發展治理協作，建設更為緊密的中國－東協命運共同體。

李克強還提出，今年是「南海各方行為宣言」簽署20周年。中方歡迎會議發表「紀念『南海各方行為宣言』簽署20周年聯合聲明」，高度評價「南海行為準則」磋商取得積極進展。

李克強說，「這展示了我們維護南海和平穩定的共同意志和決心。我們完全有信心、有智慧、有能力把解決南海問題的鑰匙掌握在自己手中。有關各方應不斷完善海上對話機制，推進科研、環保、搜救、漁業、打擊跨國犯罪等領域務實合作，共同維護南海航行與飛越自由，保護好、利用好南海海洋資源，探討共同開發，造福各國人民。」

他還表示，中方願同東協各國一道，根據包括「聯合國海洋法公約」在內的國際法，在相互尊重的基礎上妥善處理南海問題，共同做南海和平的守護者、南海友誼的建設者、南海合作的踐行者。

李克強 全國兩會 國務院

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