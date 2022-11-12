彭博調查中國何時結束清零 多數經濟學家估明年第2季

廣州海珠區實施封鎖，馬路上豎起屏障。(美聯社)

中國11日宣布一系列優化防疫 措施後，彭博社最新調查顯示，多數經濟學家預估最快明年第2季後，中國才會結束清零政策，最晚可能要等到2024年。

中國國務院聯防聯控機制11日宣布進一步放寬防疫限制措施，由原本對密切接觸者及入境人員實行的「7+3」調整為「5+3」，即是5天集中隔離加3天居家隔離，另外將不再判定密接的密接等20項優化舉措。

彭博調查訪問23位經濟學家，近半數認為，中國從2023年第2季度才會結束「清零」政策，也就是於3月初舉行的全國兩會 會議後重新開放。另有7人預估，重新開放要到7至9月。有兩人預計要到2024年的某個時間點才會改變政策。報導並稱，中國可能要到明年底才能走出新冠疫情 。

《華爾街日報》日前曾引述了解疫情相關情況人士說法，在實行近3年的嚴格防疫限制措施之後，中國領導人正考慮採取措施逐步重新開放，「但進展緩慢，也沒有設定時間表」。

彭博經濟研究首席亞洲經濟學家舒暢（Chang Shu）指出，即使中國放寬防疫規定，經濟仍面臨來自房地產低迷和外部需求減弱的強大阻力。她表示，若2023下半年才取消「清零」政策，2023年的增長率應會從今年的3.5％回升至5.7％。中國國內旅行、私人消費和商業活動恢復正常時間也可能比市場預期晚得多。

香港經濟日報引述花旗集團首席中國經濟學家余向榮指稱，中國中央再三強調防疫不能簡單化、一刀切，下一個關注的重點是地方政府的應對。由於地方防疫往往會過度，如果執行層面有所修正，將是事實上的放鬆。鑑於此，這波疫情重災區的廣州和重慶的應對，可能透露全國政策導向。他維持此前的基本判斷，即冬季防疫優化調整、準備工作推進，明年3月全國兩會之後迎來實質性放鬆。

麥格理集團中國經濟主管胡偉俊則稱，中國中央決策者已意識到動態清零政策讓經濟付出的沉重代價。不過，鑑於他們投入了如此多的政治資本，可能不會突然宣布結束動態清零。他們最不想要的就是被視作「被迫」退出。此外，還需爭取更多時間來改變宣傳方向。因此，他們的策略是盡快控制住當前這波疫情。同時，預計會把未來6-9個月作為重新開放的過渡期。