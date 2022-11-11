我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

赴中現曙光？入境航班不再熔斷 隔離時間縮短

黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單

赴中現曙光？入境航班不再熔斷 隔離時間縮短

記者林則宏、陳政祿／北京報導
圖為北京市東城區一處核酸檢測點。記者林則宏／攝影
圖為北京市東城區一處核酸檢測點。記者林則宏／攝影

據上海報業集團旗下新媒體《財聯社》11日中午快報，中國國家衛健委發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知》，取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。

此外，對於密切接觸者的隔離政策也從「7天集中隔離+3天居家健康監測」管理措施調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5天各開展1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3天各開展1次核酸檢測。

時隔近5個月，中國再次鬆綁入境隔離要求。據央視11日報導，中國國務院應對新冠疫情聯防聯控機制發布關於通知，對入境人員、密接者，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」，調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。同時，入境的核酸檢測陰性證明要求，也減為48小時內1次，重要商務人員、體育團組可享免隔離的閉環泡泡管理。

據央視，11日發布的「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知」提出優化防控工作的20條措施。

內容包括，對密切接觸者、入境人員，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」，調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。期間，集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5天各展開1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3天各展開1次核酸檢測。

對於入境人員，通知還提到，「入境人員在第一入境點完成隔離後，目的地不得重複隔離」，以及取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明要求，調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。

檢測 醫學 疫情

上一則

清零重創中國電影票房 新片上映首日全國只有2個觀眾

延伸閱讀

中國縮短入境隔離兩天 由「7+3」改「5+3」

中國縮短入境隔離兩天 由「7+3」改「5+3」
上海優化支持舉措和服務機制 鼓勵跨國公司設總部

上海優化支持舉措和服務機制 鼓勵跨國公司設總部
「0+3不夠」 香港旅遊、餐飲界促港府解禁

「0+3不夠」 香港旅遊、餐飲界促港府解禁
港議員姚柏良指「黃碼」機制過時 促實施0+0

港議員姚柏良指「黃碼」機制過時 促實施0+0

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

2022-11-09 11:51
網上流傳疑吳女照片。（取材自微博）

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

2022-11-05 11:00
中國國家主席習近平(右)會見德國總理蕭茲(左)後合照。(美聯社)

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

2022-11-07 04:00
網友日前在上海做核酸，偶遇42歲前中國職業籃球運動員姚明也去做核酸。（取材自微博）

姚明上海做核酸 發福逼近250公斤 被拍發飆嚇壞路人

2022-11-06 21:05
上海地鐵列車外爆出火花。（取材自推特）

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

2022-11-10 22:54
李小琳和她的作品。（西部新聞網報導截圖）

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

2022-11-05 09:00

超人氣

更多 >
世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因
護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停
潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」
上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離
馬斯克警告推特有可能破產 更多高階主管離職

馬斯克警告推特有可能破產 更多高階主管離職