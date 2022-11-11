赴中現曙光？入境航班不再熔斷 隔離時間縮短

圖為北京市東城區一處核酸檢測點。記者林則宏／攝影

據上海報業集團旗下新媒體《財聯社》11日中午快報，中國國家衛健委發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情 防控措施 科學精準做好防控工作的通知》，取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測 陰性證明調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。

此外，對於密切接觸者的隔離政策也從「7天集中隔離+3天居家健康監測」管理措施調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。集中隔離醫學 觀察的第1、2、3、5天各開展1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3天各開展1次核酸檢測。

時隔近5個月，中國再次鬆綁入境隔離要求。據央視11日報導，中國國務院應對新冠疫情聯防聯控機制發布關於通知，對入境人員、密接者，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」，調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。同時，入境的核酸檢測陰性證明要求，也減為48小時內1次，重要商務人員、體育團組可享免隔離的閉環泡泡管理。

據央視，11日發布的「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知」提出優化防控工作的20條措施。

內容包括，對密切接觸者、入境人員，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」，調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。期間，集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5天各展開1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3天各展開1次核酸檢測。

對於入境人員，通知還提到，「入境人員在第一入境點完成隔離後，目的地不得重複隔離」，以及取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明要求，調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。