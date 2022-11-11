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清零重創中國電影票房 新片上映首日全國只有2個觀眾

記者林則宏／即時報導
嚴格的防疫政策及審查制度，嚴重衝擊中國的電影產業。(Pexels)
嚴格的防疫政策及審查制度，嚴重衝擊中國的電影產業。(Pexels)

全年總票房曾高居全球之冠的中國電影市場，在官方堅持「動態清零」下，如今票房卻出奇慘澹。其中，上周五（4日）上映的新片《林深時見麓》尤其受到關注。因為這部電影上映的第一天，全中國只有2個人買票進場觀看，票房收入人民幣56元（約7.8美元）。

對於這部電影賣座為何會如此淒慘，成都傳媒集團旗下新媒體《紅星新聞》指出，業內人士表示，這部影片的海報和預告片製作都比較粗糙，宣傳也少，多數電影院不願排片也在情理之中。

但電影出品公司上海華娛星庫文化傳播有限公司法人馬紅雷接受《封面新聞》採訪時表示，這部片主要是賣網路版權，之所以推出公映，是因為公映後網路版權可能可以賣得高一點。他透露，透過網路版權售賣等，「其實已經收回成本，甚至略有盈餘」。

不過，中國當前防疫政策嚴重衝擊電影市場卻是不爭的事實。「出個門上班都怕被流調，就不敢進去電影院了」，一位北京民眾這樣告訴《華夏時報》。

報導稱，進入11月，中國電影票房也進入寒冬，11月4日新上映的6部影片，僅《我的遺憾和你有關》票房還算不錯，截至11日累計票房超過人民幣2,100萬元（約295萬美元），其餘6部影片都很慘。

《林深時見麓》一周來累計票房雖然只有人民幣2.4萬元（約3380美元），但已經是第二賣座的電影，最慘的是《爆裂蝴蝶》，一周來累計票房僅人民幣7,235元（約1018美元）。

導演向凱告訴《華夏時報》，目前中國全國票房極為低迷，也是近幾年的歷史最低谷，這是多重因素導致的。一是目前上映的影片較少，且多為小製作的影片，在內容上缺乏吸引力。

其次，目前疫情還在持續，消費者擔心路過風險區被「彈窗」，出行、出門時還會有所顧慮。與此同時，疫情進入第三年，消費者「零花錢」減少，消費意願也下降。

華鑫證券傳媒新消費首席分析師朱珠則認為，「核心原因來自優質影片供給不足，疫情是間接原因。」

朱珠指出，目前中國電影審查較嚴格，影片過審時間延長，以及持續的疫情防控，電影製作方在資金投入上更為謹慎。今年中國電影拍攝的題材和內容不是特別多，投入在人民幣2、3億元的大製作影片極少。

向凱進一步表示，由於電影市場低迷，許多電影製作公司倒閉，電影領域的人才選擇離開，這也導致內容供應減少。中國的電影產業似乎正陷入惡性循環之中。

電影院 疫情 北京

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