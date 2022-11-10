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蘋果在中國限縮AirDrop功能 疑遭中國政府下令

中央社台北10日電
蘋果10日向中國用戶推送更新，移除了「對所有人 AirDrop」選項。圖為示意圖。（取材自ingimage）
蘋果10日向中國用戶推送更新，移除了「對所有人 AirDrop」選項。圖為示意圖。（取材自ingimage）

蘋果今天向中國用戶推送iOS和iPadOS 16.1.1更新，大幅限縮了AirDrop隔空投送功能。此舉疑似是因為AirDrop推送難以追蹤發送者，中國政府因而下令蘋果限縮。

綜合IT之家等中媒報導，相隔上次更新僅16天，蘋果10日向中國用戶推送更新，移除了「對所有人 AirDrop」選項，目前僅國行版機型有此調整。

也就是說，現在中國用戶只能在「關閉/僅連絡人/對所有人開放10分鐘」三個選項中進行選擇。經實測，用戶需要手動才能開啟「對所有人開放10分鐘」，而且10分鐘後自動關閉。而預設情況下均為「僅連絡人能夠AirDrop」。

報導稱，此舉是避免用戶「在公眾場所被騷擾」；這是專門針對中國國內情況設置的，之前在地鐵、公車上經常有用戶會莫名其妙接收到各種表情包的問題就不存在了。

中國數字時報報導，蘋果如此緊急發布這一更新，對AirDrop功能限制，是為回應中國政府要求。

報導提到，北京四通橋抗議事件發生後，有許多網友嘗試在公共場所使用iPhone的AirDrop能來傳播四通橋標語內容，這種匿名推送因難以追溯到發送者而開始受到效仿。

此外，中國有個別大專院校因出現學生使用蘋果AirDrop功能傳播「不當/有害信息」，校方緊急發通知提醒學生主動關閉這一功能。

Vice News的一篇文章也曾提到有人在上海地鐵中使用AirDrop散發聲援四通橋抗議的圖片，並指AirDrop作為中國為數不多的相對無法追蹤的文件共用方法，可幫助傳播者避免當局報復。

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