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浙江寧波突然宣布暫停跨省旅遊活動

記者林茂仁／即時報導
浙江寧波突然宣布暫停跨省旅遊活動。（網路照片）
浙江寧波突然宣布暫停跨省旅遊活動。（網路照片）

浙江寧波市10日晚間宣布，自11日0時起，暫時關閉全市的KTV、歌舞廳、酒吧、艾灸館、麻將館、棋牌室、桌遊室、健身房、游泳館、洗浴中心、足浴、網吧、演藝場所、密室逃脫、劇本殺等室內密閉場所。暫停跨省旅遊活動。

寧波市新冠疫情防控工作領導小組辦公室表示，11日0時起，全市居民及其他在寧波人員常態化核酸檢測頻次由72小時調整為48小時。未按時完成核酸檢測的人員不得進入公共場所，不得乘坐公共交通工具。

根據寧波發布的《寧波市疫情防控辦發布佈最新通告》顯示，自11日0時起，旅遊景區、影劇院、圖書館、美術館、博物館、體育館等公共場所和宗教場所接待人數不得超過核定人數的50%。

通告指出，要嚴控聚集性活動，提倡「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」。按照「非緊要不舉辦、能線上不線下」的原則，嚴格控制會議活動數量和規模，50人以上會議活動需報屬地疫情防控辦批准。

第一財經報導，寧波的旅遊產業比較發達，疫情發生後，當地也在發展周邊遊和本地遊。各大旅遊平台統計資料顯示，今年十一長假最火爆的本地周邊遊集中在：上海、北京、廣州、杭州、深圳、南京、成都、重慶、長沙、蘇州、合肥、武漢、寧波、西安、濟南等城市。寧波榜上有名。

春秋旅遊副總經理周衛紅表示，由於疫情的反復，所以最近部分地區的跨省遊的確受到了影響，寧波暫停跨省旅遊活動是出於防疫安全考慮，必須支持。從產業角度而言，寧波現在主打的是周邊遊和本地遊，暫停跨省遊或許會在短期內減少周邊遊客，而當地的一些文娛場所的暫停也會使得本地遊活動變少。但防疫安全是第一位的。

據悉，寧波的疫情在經過10月北侖區一波小高峰後，日前已漸趨平穩。11月以來，新增感染者共計6人，近3日新增2例，其中1例為集中隔離點檢出，1例為關卡攔截。

疫情 檢測 防疫

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