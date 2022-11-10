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2022北京車展意外宣布停辦

記者林茂仁／即時報導
2022北京車展意外宣布停辦。圖為2020北京車展。（網路照片）
2022北京車展意外宣布停辦。圖為2020北京車展。（網路照片）

北京國際汽車展覽會10日宣布，鑒於國內疫情防控形勢，北京國際汽車展覽會聯合辦展各單位經與多方協商後決定，停止在2022年舉辦第17屆北京國際汽車展覽會（簡稱北京車展）的計畫，具體舉辦日期另行通知。

兩年舉辦一次的北京車展，原本今年4月舉行，因為疫情延後至今，原本外界估計20大之後有望舉辦，沒想到北京疫情升溫，主辦單位決定今年停辦。

第一財經報導，2022年中國幾大重磅車展均受到疫情的影響。除了已經宣布停辦的北京車展外，8月下旬成都車展在開幕四天後宣布暫停，原計畫於11月舉辦的廣州車展也於近期宣布延期舉辦，並且未透露舉辦具體時間。

北京車展、上海車展、廣州車展、成都車展是中國最重要的四大車展，其中北京車展和上海車展為雙年展，是中國規模最大的兩個車展。

不少業內人士認為，中國汽車市場已成為全球各大車企最重要的市場之一，各大車廠在北京/上海車展的全球首發新車、重磅新車數量逐年上升，隨著法蘭克福車展（IAA）、底特律車展等老牌全球五大車展的影響力日益降低，北京/上海車展大有躋身於全球頂尖車展行列的可能。

車展不僅僅是車企進行品牌、產品行銷的重要時間節點，車企也在車展現場大量販售新車，往年相當一部分車企通過車展上的各種類型活動，進行車輛銷售、用戶資料收集等工作。

儘管隨著直播、VR、AR等技術發展，部分車企目前開始轉型嘗試線上銷售、展示，但走訪汽車專賣店的過程中，部分銷售和使用者均表示，購車依舊需要實地體驗，很難單純通過線上的展示就下購車決策。

北京 汽車 疫情

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