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肯亞公布中國承建鐵路合約 美媒：或致雙方關係緊張

記者廖士鋒／即時報導

非洲國家肯亞近期公布向中國貸款、由中國承建的「蒙奈鐵路」工程合約，據美媒紐約時報消息，合約揭示了鐵路融資方中國進出口銀行在談判中的主導權，肯亞政府現在的做法可能會使中國與肯亞關係緊張。

據紐時報導，肯亞政府近日公布上述鐵路建設項目合約中的三份文件。這條提供客運和貨運服務的鐵路，資金來自中國貸款，並由後者設計、建造，文中稱「它東起肯亞沿海，但止於一個荒蕪人煙的地方」。工程耗資高達47億美元，自從五年前開工以來，已超出預算數百萬美元。

報導稱，合約明確要求，用鐵路運營收入購買的任何商品最好來自中國；協議還規定，如果肯亞拖欠任何其他外部貸款的話，鐵路貸款的違約條款將自動生效，迫使肯亞立即償還鐵路貸款和全部利息，並賦予中國停止進一步撥款的權利。

同時，執行協議時出現的任何爭議，必須通過具有約束力的中國仲裁解決，也不能在沒有融資方同意的情況下將合約內容透露給任何第三方。據此，報導認為，肯亞政府現在的做法可能會使兩國關係緊張。

這個合約文件遭披露之後，中國外交部則是稱，「中國金融機構按照國際通行的商業和市場原則，為中肯合作提供融資支持，緩解了肯方資金短缺的問題，增強了肯方自主發展的能力」。

公開資料顯示，蒙奈鐵路2014年底開工建設，是「非洲第一條全面投入商業運營的全中國標準普速鐵路」。2017年6月1日通車，據人民日報8月報導，蒙奈鐵路日均開行6列旅客列車，平均上座率在90%以上。2022年上半年，蒙奈鐵路日均開行17列貨物列車，發送貨物超過300萬噸。

但這條鐵路在肯亞內部爭議不少，除了貸款金額負擔沉重外，也涉及建造過程的合法問題。肯亞律師奧姆塔塔指出，該工程唯一已知的可行性研究是由中國承包商而不是肯亞政府完成的，這存在利益衝突。上訴法庭最終在2020年作出有利於奧姆塔塔的裁決，宣布該鐵路合約違反肯亞的採購法。肯亞政府正在就這一裁決向最高法院提出上訴。

貸款 融資 營收

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