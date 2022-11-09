取得中國大量訂單後 空巴將在天津組裝首架A321飛機

空中巴士9日宣布，在其位於天津的A320系列飛機亞洲總裝線投產首架A321飛機，進一步擴大並深化與中國航空業的合作。（歐新社）

在美中關係惡化下，歐洲空中巴士今年在中國持續取得大量訂單。中新社報導，空中巴士9日宣布，在其位於天津的A320系列飛機亞洲總裝線投產首架A321飛機。

報導稱，今年8月，空巴天津總裝線正式進行適配升級，以具備A321飛機的生產及交付能力。這是該總裝線自2008年投入運營以來首次進行大型升級改造，目前首架A321飛機已經投產，計畫明年初交付。

中新社指出，空巴在全球共有四座A320系列飛機總裝線，分別位於法國土魯斯（Toulouse）、德國 漢堡、中國天津和美國莫比爾。至2022年底，這四座總裝線都將具備生產及交付A321飛機的能力。

空巴A321 neo是A321飛機的最新型號，在空巴天津投產的正是該型飛機。空巴A321 neo飛機是A320 neo系列飛機擁有單通道飛機中極寬敞的客艙，最大載客量可達244人，最遠航程可達8,700公里。

位於天津的空巴A320系列飛機亞洲總裝線是空巴在歐洲以外的首條民用飛機總裝線。自2009年交付首架A320飛機至今，該總裝線迄今總裝交付超過600架飛機，被北京 當局視為中歐合作的成功典範。

德國總理蕭茲 本月4日訪問北京時，中國宣布再向空巴採購140架飛機，包括132架A320系列飛機、8架A350飛機，總值約170億美元。

今年9月22日，中國南方航空公告，旗下控股子公司廈門航空於當日與空巴簽訂協議，將購買40架A320 neo系列飛機。這也是廈門航空首次採購空巴客機，目前廈門航空旗下飛機為全波音機隊，主要為波音737系列和787系列飛機。

今年7月1日，中國國際航空公告，已於當日與空巴簽訂採購協議，將購買64架A320 neo系列飛機，旗下控股子公司深圳航空也將向空巴購買32架A320 neo系列飛機。

空巴本月7日發布2022年至2041年最新全球及中國市場預測指出，2022年至2041年全球將需要新增3萬9,490架客機與貨機。未來20年中國航空運輸量年均增長率將達5.3%，顯著高於3.6%的世界平均水準。

因此，空巴預估，從現在到2041年，中國市場將需要8,420架客機與貨機，占全球總需求量逾20%。

空巴中國民用飛機商務負責人劉莉早前接受澎湃新聞採訪時表示，目前空巴在中國市場的占比超過50%，空巴對未來中短期的中國市場持續看好。空巴每年超過20%的飛機都交到中國市場，2006年起，中國就已是空巴在全球最大的單一市場。