曾反對「六四」武力鎮壓 趙紫陽秘書鮑彤病逝

趙紫陽(左)與鮑彤(右)，兩人在1989年學運爆發之前的合影。 (路透)

已故中共 總書記趙紫陽秘書、中共中央政治體制改革小組辦公室主任鮑彤，曾在「六四 」事件後被抓捕的中國最高層官員，因病於9日過世，享壽90歲。其女鮑簡於推特發文：爸爸到另一個世界去陪媽媽了，鮑彤五天前過生日時曾說，「重要的是大家要爭取未來，要爭取的今天，要在今天做自己能夠做、應該做、必須做的事情，並把它做好」。

資深媒體人高瑜在推特上發文表示，鮑彤先生於9日早晨因患骨髓異常性增生綜合症病逝。她並引用鮑彤多年前的文章：「三十三年難入夢，難歌難哭難驚。閒從窗裡數陰晴，風雲天際事潮汐，起三更。」

高瑜表示，五天前，鮑彤剛剛過完90歲生日，生日宴致答詞中說：「他要活過90歲，和大家一起的」。只過了五天，她知道這五天，他用了多麼大的力氣。感謝鮑老能讓她們為他九秩慶生。

2011年在北京自宅接受法新社專訪的鮑彤。 (Getty Images)

根據公開資料，鮑彤，祖籍浙江海寧，在上海市長大，中學學歷。曾任中國共產黨第13屆中央委員會委員，中共中央宣傳理論工作領導小組成員、中央黨的建設工作領導小組成員，趙紫陽政治秘書、國家經濟體制改革委員會副主任、中共中央政治體制改革研討小組辦公室主任、中共13大文件起草小組組長等職務。

鮑彤在1989年六四天安門 學運事件中反對中共當局用武力鎮壓民主運動，支持時任中共總書記趙紫陽在民主和法制的軌道上解決問題的思路，但趙紫陽的方針不被當時的實際最高領導人鄧小平接受，最終以武力收場。鮑彤也成為當時被逮捕的中共最高級別官員。

1989年六四天安門事件中，鮑彤被撤職，並於5月28日在北京被捕。1992年3月，被撤銷中央委員職務，開除黨籍。7月，因泄露國家秘密罪和反革命宣傳煽動罪兩項罪名被判處有期徒刑7年。1996年5月，鮑刑滿釋放。此後，鮑彤一直生活在軟禁中。

鮑彤曾撰文提「一國兩制」。他說：不管是誰，不談一國兩制則已；要談，必須以《中英聯合聲明》為唯一的法律根據，因為這是香港回歸的基礎、是中英兩國昭告世人並且必須信守不渝的準則。根據這一聲明，香港外交和國防以外官員的普選統統屬於港人治港範疇，理應由港人自主決定。中央如果反悔了，就應該正大光明地宣佈撕毀條約、另起爐灶，但必須明明白白曉諭天下，不應該偷偷摸摸變戲法。