烏克蘭國有化「馬達西奇」 中企控：掠奪中國資產

烏克蘭發動機公司馬達西奇遭收歸國有，中國企業天驕航空控訴烏克蘭政府無恥。圖為馬達西奇發動機產品。（圖／取自臉書「Motor Sich」）

烏克蘭 總統澤倫斯基日前宣布國有化該國的航空發動機製造商「馬達西奇」，遭到持股的中國企業天驕航空發聲明反對，強調這是「無恥掠奪中國在海外的資產」，強調會採取一切合法方式維權。

持有馬達西奇逾半股權的北京 天驕航空產業投資 有限公司，9日中午發聲明稱，2014年以來中國投資者透過正常商業途徑合法投資並持有了馬達西奇公司多數股權，享有法定權利、受法律嚴格保護，是該公司的重大利益攸關方。

聲明痛斥烏克蘭政府，2020年以來，「不斷製造事端，汙衊、打擊、迫害中國投資者們，甚至毫無理由的實施了特別經濟制裁，意圖通過非法手段將馬達西奇公司國有化，無恥掠奪中國在海外的資產」。

該公司強調，「始終堅決反對烏克蘭政府濫用國家力量、偷換國家安全概念，混淆是非、打壓企業正常商業活動的惡劣行徑；堅決反對烏克蘭政府將正常商貿行為政治化，強行將馬達西奇公司國有化，無理掠奪中國投資者合法權利與權益的無恥行為」。

事實上，馬達西奇公司遭國有化議題已經持續一年餘。北京天驕航空曾在2021年3月發文強調該公司已經於2015年4月4日經烏克蘭內閣第83號決議，遭排除在烏克蘭「具有戰略意義的公司」清單之外。當時聲明還控訴，馬達西奇公司的前股東和管理層們違背承諾，長期違法採取各種方式阻止中國股東進入馬達西奇公司，剝奪了股東們正常的知情權、管理權和監督權。

公開資料顯示，位於烏克蘭南部扎波羅熱的馬達西奇公司，是蘇聯系統「米」（米爾莫斯科設計局）和「卡」（卡莫夫設計局）型眾多直升機引擎的生產者，並曾為世界上最大的運輸機「An-225」設計引擎。蘇聯解體後，成為烏克蘭僅存的航空引擎工廠，2016年遭併入烏克蘭國有國防工業集團。