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李克強與洪森會晤 宣布提供柬埔寨逾2700萬美元援助

記者廖士鋒／即時報導
中國總理李克強（左）與柬埔寨總理洪森9日下午會晤時，宣布提供2億元人民幣援助。（圖／取自洪森臉書）
中國總理李克強（左）與柬埔寨總理洪森9日下午會晤時，宣布提供2億元人民幣援助。（圖／取自洪森臉書）

中國總理李克強9日與柬埔寨總理洪森會晤，期間李克強宣布再向柬埔寨提供人民幣2億元（約2760萬美元）援助，雙方並簽訂18項合作文件。

綜合柬埔寨中文媒體「柬華日報」、「柬中時報」消息，洪森9日下午在總理府和平大廈與李克強舉行會晤，李克強宣布，中國再向柬埔寨提供人民幣2億元的援助，以助力柬埔寨改善民生。

報導稱，李克強高度評價兩國鐵桿友誼、全面戰略合作夥伴關係不斷取得的成果。而洪森的常務助理英速帕烈透露，會晤中李克強重申，中國將一如既往地向柬埔寨提供力所能及的支持，將繼續幫助柬埔寨改善民生。

此外，中國還將增加柬埔寨赴中國留學生名額，助柬修復古文物、排雷、衛生、農業和基礎設施等。洪森則感謝中國政府長期以來對柬埔寨經濟社會發展的支持和幫助，尤其是在疫情時期作為柬埔寨疫苗的戰略依靠。

另外，雙方此次簽署的18項合作文件，涉及農產品貿易、基礎建設優惠信貸、衛生、中文教育、中醫合作等。李克強還出席由柬華理事總會攜手中國南京工業職業技術大學合作共建的「柬華理工大學孔子學院」揭牌儀式等活動。

李克強 中國留學生 疫情

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