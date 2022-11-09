疫情升溫 廣州主城區中小學暫停實體課、航班大量取消

廣州疫情持續升溫，圖為天河區民眾接受核酸檢測。（中新社）

廣州新冠疫情 持續升溫。廣州市教育局副局長陳學明在月9日傍晚舉行的記者會上宣布，廣州全市除南沙區、從化區、增城區外，其餘中心八區中小學10日起暫停線下教學，開展線上教學；幼兒園暫停返園；校外培訓機構暫停線下教學；托管、托育機構暫停服務；高校實施封閉管理。

同樣受疫情影響，截至9日10時，廣州白雲機場 當日取消航班高達1,163架次，取消率89%。飛航資訊系統顯示，9日廣州白雲機場至上海虹橋機場、浦東機場分別有34、12個航班，當日所有航班全數取消；白雲機場至北京首都機場、大興機場分別有10、21班，也只各保留1班。

廣州8日新增新冠感染者2,637例，為連續第四天單日新增感染人數破千，前三日分別新增1,325、1,935、2,377例，成逐日走高趨勢。據大陸財新網統計，自「十一」長假以來，廣州累計報告新冠感染者已破萬例，達到1萬2,571例。

不過，廣州8日新增感染者中，無症狀感染者2,546例，占比約96.5%。另，91例確診者均為輕型。儘管染疫者中並無中重症患者，但在大陸中央堅持「動態清零」防疫 政策下，廣州仍持續升級防疫措施，並不斷擴大封控區。

廣州市衛生健康委副主任張屹9日表示，海珠區管控區內新增感染人數仍處高位，要進一步加強區域內的核酸排查力度，徹底發現潛在感染者。管控區域採取每天「抗原+核酸」，力爭排快、排全、排透，「發現一例轉運一例」。

張屹說，為穩住全市疫情防控基本盤，集中精力和資源打好海珠「攻堅戰」，全面截斷各區之間的傳播鏈條，繼海珠實施強化社會面管控措施後，9日起，荔灣、番禺在全區範圍內也採取強化社會面管控措施。

張屹強調，疫情防控越是到最吃勁的時候，越要堅持依法防控。近期，廣州公安機關已依法查處私自破壞圍蔽設施、擅自離開封控區域，不配合防疫工作人員依法履職、擾亂核酸檢測秩序等多宗違法犯罪行為。

他要求廣州市民，「做自己健康的第一責任人」，共同打好疫情防控這場「人民戰爭」。