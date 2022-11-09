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不只離廠 鄭州再爆離校

記者戴瑞芬／即時報導
中國最大的民辦學校—河南的黃河科技學院南校區，因為傳聞「學校有人感染，造成了病情傳播，據稱有一兩百管核酸異常」，爆發全校3萬餘名學生集體離校，一時間學校周邊路上人頭攢動。圖源：眾播視頻截圖
中國最大的民辦學校—河南的黃河科技學院南校區，因為傳聞「學校有人感染，造成了病情傳播，據稱有一兩百管核酸異常」，爆發全校3萬餘名學生集體離校，一時間學校周邊路上人頭攢動。圖源：眾播視頻截圖

鄭州富士康民工「離廠」事件才過一周，鄭州再爆學生「離校」潮，陸媒引述「三萬多人的集體逃離」，規模更甚富士康。

中原頭條引述自媒體「李琪談資訊」報導，中國最大的民辦學校—河南的黃河科技學院，三大校區之一的南校區，因為傳聞「學校有人感染，造成了病情傳播，據稱有一兩百管核酸異常」，爆發全區3萬餘名學生集體離校，一時間學校周邊路上人頭攢動，出租車和接學生的私家車幾乎把街道占滿。

報導指，黃河科技學院南校區昨（8）日下午學生突然離校，到了中午十一點，有一半學生已經離校了，學校又開始攔着不讓學生離開。到了下午很多學生集體沖出學校門崗。

報導引述有同學反饋，「前段時間寢室已經封閉了，但是學校不發飯，開飯也不通知，需要學生自己去買。」學生憂心群體交叉感染。

8日有消息稱學校放假，很多學生緊急整好行李，准備返鄉。剛開始的時候，學校允許學生離校，但需要提交資料，學校進行審核。

很多學生沒來得及申報，但被大群同學離校的氣氛感染，都準備集體離校。學生集體湧向了沒人看守的東門，多到連學校保安攔不住。人心惶惶，在看到有人離校，很多學生跟著逃離，演變成三萬多人的集體逃離。

但到了鄭州火車站，這些黃科大的學生全部被扣留，即便是有抗原證明（快篩）也不行。但仍有部分家住鄭州的同學，已經打車和乘坐私家車等方式返家。

離校潮引發關注後，河南教育廳回應：已勸返；同時，河南省內多地發布通知,要求排查該校返回學生，以減少外溢感染風險。

此前傳聞說鄭州計劃讓大學在校學生提前放假，以緩解目前的疫情壓力，但在輿論的壓力下，鄭州教育局回應這個傳言是謠言。

鄭州 河南 教育局

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