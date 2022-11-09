中消協呼籲消費者規避「雙十一」消費陷阱

每到「雙十一」，商家推出各種促銷手段吸引消費者，包括預售、滿減、紅包、優惠券等，複雜的花式營銷也迷惑著消費者，引得消費者抱怨不斷。（微博照片）

一年一度的「雙十一」購物節即將登場之際，中國「中國消費者協會」發文提醒消費者加強自身維權意識，規避消費套路。

據澎湃新聞報導，中消協11月9日發布了一則消費提示，提醒消費者科學理性按需消費的同時，防範並規避商家的促銷套路，加強自身維權意識，謹防各類電信詐騙 。

中消協稱，每到「雙十一」，商家推出各種促銷手段吸引消費者，包括預售、滿減、紅包、優惠券等，複雜的花式營銷也迷惑著消費者，引得消費者抱怨不斷。

中消協建議，消費者應詳細瞭解定金及尾款支付時間、退還條件以及優惠券使用條件、折扣範圍和期限等內容，尤其留意消費者支付「定金」後，如果沒有在規定時間內支付尾款，或因自身原因不想購買此件商品了，「定金」是不予退還的。

中消協也建議，消費者提前明確保價時間、保價方式、價格範圍等規定細則，及時諮詢商家和平台客服，必要時留存聊天記錄、廣告宣傳頁面截圖等證據，便於產生糾紛時維權。

中消協還提到，中國許多地區受疫情 管控影響，物流受限或停運，收貨時長無法保障，建議消費者在下單前與商家和物流客服確認商品是否可以發貨，因為快遞若滯留在途中或被攔截退回發貨地可能造成不必要的財產損失。

另外，中消協也敦促各電商 經營者切實做到以消費者為中心，讓利於民，多一些透明與真誠、少一點算計和套路。