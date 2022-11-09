我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛華裔駕駛 被隔窗以槍抵頭 帶匪回家「取錢」

孟昭文、劉醇逸無懸念勝選 紐約州眾議員40選區歷史重演

中消協呼籲消費者規避「雙十一」消費陷阱

記者賴錦宏／即時報導
每到「雙十一」，商家推出各種促銷手段吸引消費者，包括預售、滿減、紅包、優惠券等，複雜的花式營銷也迷惑著消費者，引得消費者抱怨不斷。（微博照片）
每到「雙十一」，商家推出各種促銷手段吸引消費者，包括預售、滿減、紅包、優惠券等，複雜的花式營銷也迷惑著消費者，引得消費者抱怨不斷。（微博照片）

一年一度的「雙十一」購物節即將登場之際，中國「中國消費者協會」發文提醒消費者加強自身維權意識，規避消費套路。

據澎湃新聞報導，中消協11月9日發布了一則消費提示，提醒消費者科學理性按需消費的同時，防範並規避商家的促銷套路，加強自身維權意識，謹防各類電信詐騙

中消協稱，每到「雙十一」，商家推出各種促銷手段吸引消費者，包括預售、滿減、紅包、優惠券等，複雜的花式營銷也迷惑著消費者，引得消費者抱怨不斷。

中消協建議，消費者應詳細瞭解定金及尾款支付時間、退還條件以及優惠券使用條件、折扣範圍和期限等內容，尤其留意消費者支付「定金」後，如果沒有在規定時間內支付尾款，或因自身原因不想購買此件商品了，「定金」是不予退還的。

中消協也建議，消費者提前明確保價時間、保價方式、價格範圍等規定細則，及時諮詢商家和平台客服，必要時留存聊天記錄、廣告宣傳頁面截圖等證據，便於產生糾紛時維權。

中消協還提到，中國許多地區受疫情管控影響，物流受限或停運，收貨時長無法保障，建議消費者在下單前與商家和物流客服確認商品是否可以發貨，因為快遞若滯留在途中或被攔截退回發貨地可能造成不必要的財產損失。

另外，中消協也敦促各電商經營者切實做到以消費者為中心，讓利於民，多一些透明與真誠、少一點算計和套路。

疫情 詐騙 電商

上一則

秦皇島疾控女職員傳偷情小男友染疫 導致市府被封樓

下一則

不只離廠 鄭州再爆離校

延伸閱讀

洛市國泰老年公寓住戶 盼「未來市長」貝斯維權

洛市國泰老年公寓住戶 盼「未來市長」貝斯維權
平權戰場波及高中入學 華裔積極維權

平權戰場波及高中入學 華裔積極維權
網路盛行 家暴更普遍 專家籲受害者也可利用網路維權

網路盛行 家暴更普遍 專家籲受害者也可利用網路維權
我們與槍的距離／亞裔維權者：對付暴力 買槍非解決之道

我們與槍的距離／亞裔維權者：對付暴力 買槍非解決之道

熱門新聞

外逃27年的「紅通人員」屈健玲(中)在境外落網並被遣返回中國。(擷自央視)

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

2022-11-03 11:11
網上流傳疑吳女照片。（取材自微博）

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

2022-11-05 11:00
胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

2022-11-09 03:42
中國國家主席習近平(右)會見德國總理蕭茲(左)後合照。(美聯社)

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

2022-11-07 04:00
網友日前在上海做核酸，偶遇42歲前中國職業籃球運動員姚明也去做核酸。（取材自微博）

姚明上海做核酸 發福逼近250公斤 被拍發飆嚇壞路人

2022-11-06 21:05
德國總理蕭茲4日訪問中國，與中國國家主席習近平會見。(美聯社)

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

2022-11-04 09:19

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨172席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨172席
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席
賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？