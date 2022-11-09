長城腳下的馬拉松 他挑戰100天跑3000多公里

老樊和小妖沿途的留影。（取材自紫牛新聞）

在長城邊，有一個人正在進行他「一個人的馬拉松 」。原本是創業老闆的樊龍智，因為跑膩了周而復始的「繞圈」跑步，突發奇想決定沿著長城跑步，計畫100天從山海關到玉門關，全程估計有3500到4000公里，還帶了一隻寵物貓陪他。他從9月17日從山海關出發，截至11月6日，他已經跑了51天、1372公里。

紫牛新聞報導，今年50歲的樊龍智本科雖非體育，但因長年熱愛跑步，他組織了許多馬拉松比賽。不過，新冠疫情 後，他被迫取消了近十場馬拉松賽事，處於歇業狀態。

沒有比賽可辦、也沒有比賽可參加的樊龍智有一天在公園裡繞圈跑步，「感覺自己就像轉輪裡的老鼠」，他說，「我就在想，為什麼我的跑步路徑不能變成一條放射線呢？要不，去跑個長城？我的體能應該可行」。

樊龍智9月17日從山海關出發，當天跑了6個小時、共33公里，此後每天都按照這樣的進度，一天路程控制在40公里以內，他的助理Tina則開著一輛車給他做保障。他每天固定早上9時至10時開始跑，一般跑到下午4時左右；正常情況下，他保持每公里5分30秒或者每公里6分鐘的配速。

跑步的時候，樊龍智會一邊直播、沿途拍照和錄影片，途經特別的地方也會去看一看。跑完每天的計畫里程數，他會回酒店寫日記、剪影片，基本上每天就這樣循環。

樊龍智已經跑完了河北大部分和天津、北京 全部的長城，翻越了燕山主要區域，但由於張家口和山西段長城因封控進不了，他只好開車繞行到陜西榆林市，直接開始陜西段長城的奔跑，山西段的長城準備回程再跑。

路途上也不是一帆風順的。樊龍智雖然是經驗豐富的跑者，但上路沒多久身體很快就開始拉警報，各種肌肉痠痛襲來，於是他每天他認真做保健、放鬆和調理，腿上的肌效貼和壓縮褲都不可少。經過20多天的磨合，他的身體終於漸漸習慣這樣的運動強度。

「有小妖陪著，也能起到一些心理疏導作用」，樊龍智說，小妖是5月份他在山東收養的流浪貓，才六個月大。他回憶，剛開始出門的時候，小妖很緊張，但多天過去，小妖也適應了這樣的生活，「我們在路邊休息的時候，大卡車、摩托車過來牠都很正常，還伸著脖子瞅」。