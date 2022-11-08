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杜魯多控加拿大選舉遭干預 中外交部否認

記者陳政錄／北京即時報導
中國外交部發言人趙立堅。路透
中國外交部發言人趙立堅。路透

中國干預外國選舉的議題再受討論。針對加拿大總理杜魯多的指控，中國外交部發言人趙立堅8日回應表示，「中方對加拿大的內政不感興趣」，並說加拿大方面應停止發表有損中加關係的言論。

據法新社報導，近日加拿大媒體報導自家選舉遭外國干涉，杜魯多也警告說，中國對加拿大的民主制度玩「侵略遊戲」。

趙立堅8日在中國外交部例行記者會上說，兩國關係只能建立在相互尊重、平等互利的基礎之上，中加關係也不例外。「加方應該停止發表有損中加關係的言論。中方對加拿大的內政不感興趣」。

另對於歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾撰文說，中國是歐盟關鍵經濟夥伴，但也是全面競爭者和制度性對手，歐盟應避免對華過度依賴，以及歐盟呼籲中方遵守人權領域的國際承諾和法律義務等，趙立堅表示，我們注意到有關文章。

他接著強調，中歐合作遠大於競爭，且一些競爭是良性的，有利於推動各自加快發展。趙立堅表示，希望歐方客觀理性看待中歐關係，和中方一道合作應對全球性挑戰，為動盪不定的世界提供更多穩定性和正能量。

趙立堅還提到，中方不接受人權教師爺，反對人權問題政治化和雙重標準，反對以人權為藉口干涉別國內政。歐盟應該反躬自省，不要打著手電筒，只照別人，不照自己。

加拿大 趙立堅 歐盟

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