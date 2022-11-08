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立陶宛設駐台北經貿代表處 中外交部重申一中

記者陳政錄／北京即時報導
中國外交部發言人趙立堅主持8日例行記者會。取自中國外交部網站
中國外交部發言人趙立堅主持8日例行記者會。取自中國外交部網站

繼台灣一年前在立陶宛首都維爾紐斯開設代表處後，立陶宛駐台北經貿代表處7日開館並開始運作。中國外交部發言人趙立堅8日回應重申，「世界上只有一個中國，台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，敦促立陶宛切實恪守「一個中國原則」，慎重處理涉台問題，切實維護雙邊關係的政治基礎。

去年中國因立陶宛允許台灣開設代表處，把與立國的外交關係降級，對於立陶宛駐台北經貿代表處7日開館運作，趙立堅在8日的例行記者會上，做出上述回應。

趙立堅說，「世界上只有一個中國，台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」。中方堅決反對建交國和台灣進行任何形式的官方往來，堅決反對侵犯「中國主權和領土完整」的任何行為，堅決反對背離國際社會普遍共識和國際關係基本準則的任何行徑。

趙立堅表示，中國敦促立方切實恪守「一個中國原則」，慎重處理涉台問題，切實維護雙邊關係的政治基礎。

至於路透報導，台灣駐立陶宛代表黃鈞耀說，台灣將投資超過1000萬歐元，用於立陶宛晶片生產，以及我外交部表示，台灣和立陶宛攜手向前，為全球民主陣營打造堅實韌性的供應鏈。

趙立堅稱，當前台海局勢面臨緊張，根源就在於民進黨勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁，拒不認同「一個中國原則」，企圖改變「兩岸同屬一個中國」的現狀。

他表示，「我們再次正告台灣當局，任何逆歷史潮流的圖謀都必將遭到全體中國人民的堅決反對，任何勾連外部勢力的企圖都注定一敗塗地。」

值得注意的是，彭博社記者還提問稱，中國空軍加強了對台灣附近敏感地區的「侵犯」，達到自三個月前美國眾議長裴洛西訪台以來的最高水準。趙立堅僅簡短回應記者說，「你提到的不是一個外交問題。」

立陶宛 趙立堅 華人

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