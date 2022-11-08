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習近平：解放軍全部精向打仗聚焦

記者陳政錄／北京即時報導
中共總書記習近平視察中共中央軍委聯指中心。(截圖自央視新聞)
中共總書記習近平視察中共中央軍委聯指中心。(截圖自央視新聞)

中共總書記習近平8日視察中共中央軍委聯合作戰指揮中心，他表示，解放軍全軍要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁，加快提高打贏能力，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

據央視報導，習近平8日以中共中央總書記、中國國家主席、中共中央軍委主席、軍委聯指總指揮身分視察軍委聯合作戰指揮中心。

習近平強調，他和中共中央軍委一班人到軍委聯指中心來，就是要亮明新一屆軍委貫徹落實中共20大精神、全面加強練兵備戰的決心態度。

習近平接著重申中共20大對國防和軍隊建設的部署，表示要確保中共20大精神在部隊落地生根，以實際行動開創國防和軍隊現代化新局面。

習近平說，當前，世界百年未有之大變局加速演進，解放軍安全形勢不穩定性不確定性增大，軍事鬥爭任務艱鉅繁重。

因此，他表示，解放軍全軍要貫徹新時代黨（中共）的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持戰鬥力這個唯一的根本的標準，「全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁」，加快提高打贏能力，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，完成好中共和人民賦予的各項任務。

習近平最後說，軍委聯指中心要加強國家安全形勢研判，加強軍事鬥爭現實應對，加強指揮運行實踐創新，努力建設絕對忠誠、善謀打仗、指揮高效、敢打必勝的戰略指揮機構，為全面加強練兵備戰、有效履行新時代解放軍使命任務作出新的更大貢獻。

中共 習近平 解放軍

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