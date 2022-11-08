我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防疫何時鬆綁？機構：最可能落在2023年第二季

19億的苦苦等待 勁球中獎號碼開出

中國防疫何時鬆綁？機構：最可能落在2023年第二季

記者黃雅慧／即時報導
高盛與瑞銀皆預測明年中國會放寬防疫措施，並重新開放國門。圖為上海虹橋站秋節返鄉人潮，比往年減少許多。（新華社）
高盛與瑞銀皆預測明年中國會放寬防疫措施，並重新開放國門。圖為上海虹橋站秋節返鄉人潮，比往年減少許多。（新華社）

全球關注中國何時會放鬆防疫政策，並重新開放國門，機構預測時間點或落在明年第二季。高盛觀察中國近幾周原油進口每日增加逾250萬桶，貌似為重新開放作準備，並重申中國會在明年第二季開放的預測；瑞銀近期發布報告表示，認為中國放寬防疫的時間點會落在明年3月的兩會之後，假如防疫鬆綁，將帶動明年經濟增長率回升至4.5%。

中國近期原油進口量確實在擴大。據中國海關總署新發布的進口數據顯示，今年10月原油進口量為4313.6萬噸，年增 14.13%，月增7.19%。進口值年增率大幅增加54.32%，前十月進口值年增總計增加48.9%。

高盛此前報告預測，中國將在20大後出現更多防疫政策放鬆的跡象，預計中國將在明年第二季開始重新開放，料全面重開可能推動中國股市上漲20%。

瑞銀報告顯示，明年第二季的本土消費將隨著防疫鬆綁出現強勁復甦。房地產市場也可能於明年第二季回穩，對國內生產總額（GDP）拖累較今年少，相應的基建支持也少，投資保持穩定。

如同高盛的預期，瑞銀也認為中國未來數月會有進一步的政策寬鬆措施出台，這將有助房地產銷售，但仍預期明年中國房地產銷售額按年下跌3%至8%，新屋開工量收縮2%至5%，至於房地產投資則可能持平，現有項目的建築將會加快。

防疫 房地產 高盛

上一則

宜昌17歲女休學遊49城 慶幸最好的年齡看最美的山河

下一則

習近平：解放軍全部精向打仗聚焦

延伸閱讀

「缺席女兒成人禮」 鄭州社區女書記哽咽 網酸這一句

「缺席女兒成人禮」 鄭州社區女書記哽咽 網酸這一句
俠客島：防疫不能一刀切 希望說到做到

俠客島：防疫不能一刀切 希望說到做到
WSJ：中國考慮逐步退出動態清零 進度將緩慢、無時間表

WSJ：中國考慮逐步退出動態清零 進度將緩慢、無時間表
呼和浩特的悲鳴：墜樓母親與中國防疫的「焊死封控」

呼和浩特的悲鳴：墜樓母親與中國防疫的「焊死封控」

熱門新聞

外逃27年的「紅通人員」屈健玲(中)在境外落網並被遣返回中國。(擷自央視)

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

2022-11-03 11:11
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

2022-11-01 13:17
網上流傳疑吳女照片。（取材自微博）

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

2022-11-05 11:00
顏寧早年在清華大學任教時進行科學實驗。（取材自紅星新聞）

「科研女神」顏寧離美 中搶才奏捷 網酸也許2年又跑

2022-11-02 02:30
中國國家主席習近平(右)會見德國總理蕭茲(左)後合照。(美聯社)

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

2022-11-07 04:00
網友日前在上海做核酸，偶遇42歲前中國職業籃球運動員姚明也去做核酸。（取材自微博）

姚明上海做核酸 發福逼近250公斤 被拍發飆嚇壞路人

2022-11-06 21:05

超人氣

更多 >
19億的苦苦等待 勁球中獎號碼開出

19億的苦苦等待 勁球中獎號碼開出
美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？

美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？
裴洛西議長生涯將結束 共和黨料掌握國會

裴洛西議長生涯將結束 共和黨料掌握國會
英國培植出的抗癌紫番茄 明年在美國也吃得到

英國培植出的抗癌紫番茄 明年在美國也吃得到
從上海至南加貨輪 1船員瘋刺主管 停刀只因「累了」

從上海至南加貨輪 1船員瘋刺主管 停刀只因「累了」