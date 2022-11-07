中國10月進出口 近2年首見負成長

今年10月中國出口和進口遠低於預期，顯示中國總體需求仍疲軟。圖為江蘇南京港附近路口貨櫃車大塞車。（美聯社）

經濟成長放緩和疫情 防控限制，衝擊中國的進出口表現。中國海關總署7日公布數據，以美元計，今年10月出口額較去年同期下降百分之零點3，進口下降百分之零點7，創下2020年8月以來首次負成長，遠低於市場預期。分析指，中國的經濟復甦面臨威脅。

中國海關總署7日公布數據，以美元計，今年10月，中國進出口總值5,115.9億美元，年減百分之零點4。其中，出口2,983.7億美元，年減百分之零點3；進口2,132.2億美元，年減百分之零點7。

路透報導，這顯示出中國整體需求仍然疲軟，製造業壓力更大，且持續的防疫 限制、房地產疲軟和全球衰退風險，都對中國的經濟復甦構成威脅。

此前，中國9月出口額年增5.7%，進口年增百分之零點3，市場原預期10月會分別年增4.3%、百分之零點1，如今不僅低於前值，還遠低於預期。

東方金誠首席分析師王青坦言，10月出口表現不及市場預期，主因是外需放緩，也顯示近期人民幣貶值對出口幫助不大；進口方面，與大宗物品價格拉動作用減弱有關，但另一方面也反映出內需不振。他認為，短期內外需難出現改善下，意味著第4季中國經濟穩增長措施，將更側重於內需發力。

保銀投資 總裁張智威提到出口下滑的另一原因，就是疫情打亂供應鏈。他說，富士康鄭州工廠就是一個例子，預計接下來幾個月全球經濟成長放緩下，中國外貿表現將維持弱勢。他還就中國是否鬆綁「清零」防疫措施指出，今年還看不到重大政策的改變，可能在明年。

對台貿易方面，中國海關總署數據顯示，今年10月，兩岸進出口額256.63億美元，中國對台出口62.23億美元，進口194.39億美元，均較9月放緩。累計今年1至10月，兩岸進出口貿易額為2,710.4億美元。中國從台灣進口2,017.6億美元，年增百分之零點2；中國向台灣出口692.8億美元，年增9.3%。

此外，進入11月以來，中國疫情持續上升至逾半年來高峰。中國國家衛健委7日通報，新增本土感染者突破5千例大關，比前一天增加超過千例。

其中，廣州市日增近2千例，多來自海珠區，當地7日天又宣布延長社會面疫情防控措施至11日24時。