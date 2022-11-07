我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨選情告急 拜登恐成跛鴨 期中選舉一次看懂

英國培植出的抗癌紫番茄 明年在美國也吃得到

廣州海珠區日增1880感染者 延長防控措施至11/11

中央社台北7日電
圖為廣州市海珠區7日晚，民眾在地鐵站附近做核酸檢測。中新社
圖為廣州市海珠區7日晚，民眾在地鐵站附近做核酸檢測。中新社

廣州市海珠區昨天單日新增1880名COVID-19感染者，近3天的新增感染人數占全市94%。官方宣布，已經靜默管理3天的海珠區，繼續再延長4天的管控措施。

綜合21世紀經濟報導等媒體報導，廣州市下午召開的疫情防控新聞發布會上通報，海珠區單日新增1880個感染者。近3天，該區新增感染人數占全市94%，鳳陽街康鷺片區和赤崗街客村、大塘片區的感染人數占全區84%，是本次疫情的集中暴發點。多地社區傳播風險持續存在。

目前，海珠區仍是本輪疫情防控的主戰場，當局決定在加強全市常態化核酸篩查的同時，向海珠區派出2500名醫護人員進駐高風險區，支援上門核酸採樣；目前已轉運涉疫人員3.4萬人。

今天是海珠區強化社會面管控的第3天。當局表示，由於近日海珠區單日新增感染人數持續走高，社區傳播風險仍然較大。根據疫情防控形勢，決定延長海珠區的社會面疫情防控措施至11日夜間12時。

中國堅持對疫情「動態清零」，但病毒深入社區防不勝防，民眾也越來越不耐官方動輒要求「靜默」等封控措施。這次海珠區就傳出有管控區內的人破壞圍欄水馬外出。

廣州市海珠區委常委傅曉初今天在發布會上說：「針對管控區內極個別人破壞圍蔽水馬擅自外出等違規行為，我們予以嚴肅處理，同時也加強日查夜巡。」

他並提醒管控區內民眾要嚴格遵守防控規定，「切不可因圖一時之便造成疫情擴散」。

疫情

上一則

中國「雙11」購物車裡的消費新變化

下一則

中國10月進出口 近2年首見負成長

延伸閱讀

撐不下去 河南餐飲住宿協會呼籲：低風險區域恢復內用

撐不下去 河南餐飲住宿協會呼籲：低風險區域恢復內用
「缺席女兒18歲成人禮」 鄭州社區女書記惹網友熱議

「缺席女兒18歲成人禮」 鄭州社區女書記惹網友熱議
北京馬拉松睽違2年疫下開跑 防控規定史上最嚴

北京馬拉松睽違2年疫下開跑 防控規定史上最嚴
中國科學精準防控記者會 未提具體放鬆防疫措施

中國科學精準防控記者會 未提具體放鬆防疫措施

熱門新聞

外逃27年的「紅通人員」屈健玲(中)在境外落網並被遣返回中國。(擷自央視)

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

2022-11-03 11:11
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

2022-11-01 13:17
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

2022-10-31 20:37
顏寧早年在清華大學任教時進行科學實驗。（取材自紅星新聞）

「科研女神」顏寧離美 中搶才奏捷 網酸也許2年又跑

2022-11-02 02:30
網上流傳疑吳女照片。（取材自微博）

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

2022-11-05 11:00
疑似中國名導演馮小剛夫婦在洛杉磯豪宅送別朋友的影片，近日在網路上流傳。（取材自微博／影片截圖）

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

2022-10-31 12:53

超人氣

更多 >
美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人
世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？
16歲時擠下張曼玉成女主 昔日台灣仙氣女神現身金馬

16歲時擠下張曼玉成女主 昔日台灣仙氣女神現身金馬
紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果
姚明上海做核酸 發福逼近250公斤 被拍發飆嚇壞路人

姚明上海做核酸 發福逼近250公斤 被拍發飆嚇壞路人