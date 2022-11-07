廣州海珠區日增1880感染者 延長防控措施至11/11

圖為廣州市海珠區7日晚，民眾在地鐵站附近做核酸檢測。中新社

廣州市海珠區昨天單日新增1880名COVID-19感染者，近3天的新增感染人數占全市94%。官方宣布，已經靜默管理3天的海珠區，繼續再延長4天的管控措施。

綜合21世紀經濟報導等媒體報導，廣州市下午召開的疫情 防控新聞發布會上通報，海珠區單日新增1880個感染者。近3天，該區新增感染人數占全市94%，鳳陽街康鷺片區和赤崗街客村、大塘片區的感染人數占全區84%，是本次疫情的集中暴發點。多地社區傳播風險持續存在。

目前，海珠區仍是本輪疫情防控的主戰場，當局決定在加強全市常態化核酸篩查的同時，向海珠區派出2500名醫護人員進駐高風險區，支援上門核酸採樣；目前已轉運涉疫人員3.4萬人。

今天是海珠區強化社會面管控的第3天。當局表示，由於近日海珠區單日新增感染人數持續走高，社區傳播風險仍然較大。根據疫情防控形勢，決定延長海珠區的社會面疫情防控措施至11日夜間12時。

中國堅持對疫情「動態清零」，但病毒深入社區防不勝防，民眾也越來越不耐官方動輒要求「靜默」等封控措施。這次海珠區就傳出有管控區內的人破壞圍欄水馬外出。

廣州市海珠區委常委傅曉初今天在發布會上說：「針對管控區內極個別人破壞圍蔽水馬擅自外出等違規行為，我們予以嚴肅處理，同時也加強日查夜巡。」

他並提醒管控區內民眾要嚴格遵守防控規定，「切不可因圖一時之便造成疫情擴散」。