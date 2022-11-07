撐不下去 河南餐飲住宿協會呼籲：低風險區域恢復內用

河南鄭州各餐廳禁止餐飲內用。（河南衛視）

在「靜默」多日後，河南 省餐飲與住宿行業協會11月6日發出呼籲，在全省尚未恢復餐廳內用的低風險區域，請儘快恢復餐飲內用服務。

據河南省餐飲與住宿行業協會官方微信公號消息，協會稱疫情 三年以來，全省各地餐飲業均遭受不同程度的衝擊，尤其是省會鄭州 及周邊省轄市，近一年多的水災加疫情，使不少餐飲企業舉步維艱、難以為繼。餐飲業不僅肩負著解決就業、養活全省數百萬家庭的重任，同時，也有為社會大眾提供正常的生活工作保障服務、提升城市煙火氣的職責。

協會指出，上周四（3日）召開的鄭州市冠病疫情防控專場新聞發佈會上透露，鄭州全市6000多個居民小區，已經解封三分之二，全市規模以上企業的復工比例達到90%。

協會說，為廣大復工人員及市民提供必要的餐飲內用服務，是全省餐飲企業義不容辭的責任，也為了響應國務院聯防聯控機制第九版防控方案和「九不準」要求。同時，在低風險恢復餐廳內用後，可在部分餐飲場所投放增強人體免疫力的中藥方劑供顧客飲用。

協會提到，在堂食服務恢復以後，餐飲企業將配合疫情防控主管部門的各項工作、嚴格落實疫情防控有關要求，積極準備提升人體免疫力的中藥方劑，做好進店人員的掃碼、測體溫工作，對各服務場所進行定期消殺，保證座位間距，控制就餐人數，對服務人員進行健康管理登記，並安排專人負責企業內部的疫情防控工作。

鄭州市星期天晚間召開冠病疫情防控新聞發佈會時稱，鄭州市堅持「放中管、動中清」，低風險區餐飲場所禁止餐廳內用，僅提供外賣服務（無接觸配送至小區門口）。

另據微博上鄭州網友表示，官方宣稱的所謂三分之二小區已經解封，完全是謊言。大多小區只是應付上級檢查，有的「解封一日」，有的「解封三日」，重新被封。「現在根本家門都走不出去」。

據河南衛健委官方微信消息，11月6日，河南新增本土確診病例42例，其中鄭州市41例。另外，新增本土無症狀感染者264例，其中鄭州市256例。