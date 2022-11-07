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「缺席女兒18歲成人禮」 鄭州社區女書記惹網友熱議

記者賴錦宏／即時報導
鄭州社區女書記因「缺席女兒18歲成人禮」而傷感哽咽，惹中國網友熱議「不知民間疾苦」。 （微博照片）
鄭州社區女書記因「缺席女兒18歲成人禮」而傷感哽咽，惹中國網友熱議「不知民間疾苦」。 （微博照片）

11月6日，河南鄭州官方疫情防控記者會上，一位社區書記劉紅英講述：「前幾天是我女兒18歲生日，然而我卻缺席了她這重要的儀式。」講到動情處，她開始哽咽。此事引起中國網友的熱議。中國網友對這言論不理解，認為她「脫離群眾太久了，不知百姓疾苦，不知人間冷暖」「多少人因封控無法就醫而死、沒吃的跳樓，她都看不見，只是傷心缺席女兒生日」。

據港媒報導，鄭州市政府6日晚舉行疫情記者會，就當地疫情防控工作自我檢討，強調堅決糾正並嚴處層層加碼、一刀切等過度防疫行為。

鄭州市中原區桐柏路街道平安街的社區書記劉紅英在發言時，先講述自己所在小區今波疫情中才首次出現感染，但很快獲有效控制，主要是基層前線防疫義工忘我付出，之後突然話鋒一轉，稱「前幾天我的女兒18歲生日，然而我卻缺席了她的這場成人禮」。

她表示，當時女兒和她的貓咪拍了段短片傳給自己，「告訴我『她在家裡好得很，讓我多愛自己一點』，我看到這個，就轉發到朋友圈。很多志願者都在我的朋友圈，他們立刻截圖在居民群裏廣泛轉發，還為我女兒送來各種各樣的祝福。我把祝福又截屏發回給我女兒。她第一次對我說『媽媽，我第一次感覺你真的讓我很驕傲』」。

說到此處，劉紅英眼泛淚光，哽咽一下接著說，「其實欠缺家人的豈止是我們，是所有在一線防控的黨員和志願者。他們讓我們更加深知我們肩上的重擔，我們沒有退路，只有盡力衝在疫情防控的最前沿」。

劉紅英的言論引起網友反感，有網友認為這是「何不食肉糜」翻版。公眾號「河南演藝圈」發了一篇文章，內容為祝她女兒生日快樂。評論區裡，大多數網友也表示對此事不予認同，目前，該公眾號已把此文章刪除。

有評論認為，劉紅英巧妙引用個人生活中的故事，想以此拉近與民眾間的距離。結果卻在網上引發熱議，大家感覺缺席成人禮和工作相比較，顯示出官員高高在上的優越感。

疫情 鄭州 河南

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